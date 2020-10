Karin Weng & Petra Hesse (r.) von der Kuhmuhne Schönhagen im Eichsfeld nahmen bei der Verleihung der Thüringer Bio-Preise am Samstag in Erfurt den 1. Platz der Kategorie "Konzept" entgegen. Ihr Schaugarten mit Pflanzen aus vergangenen Jahrhunderten und fernen Ländern, Küchenkräutern, Heilpflanzen und Gemüsesorten hatte die Jury überzeugt.

Milch, Roastbeef und Co: Thüringer Bio-Preis in Erfurt vergeben

38 Unternehmen, Verbände und Institutionen hatten sich um die neun Thüringer Bio-Preise beworben, die am Samstag Nachmittag im Kongresszentrum der Erfurter Messe vergeben wurden. „Ihre revolutionären Ideen sollen Normalität werden“, erklärte Thüringens Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff in seiner Laudatio. Dass nicht alle selbstgesteckten Ziele des Öko-Aktionsplans erreicht wurden, löse nicht Frust aus, sondern stachle den Ehrgeiz zusätzlich an, so der Minister. Es sei einfach, Strukturen zu verändern, um Bio voranzubringen, aber es sei ungleich schwerer, die Akzeptanz zu verändern. Die ausgezeichneten Betriebe und Vereine haben das mit ihren Ideen aber geschafft, sei es Bio-Fleisch aus Oberweißbach, Bio-Gemüse aus Gera, Bio-Käse aus Rudolstadt oder Bio-Milch aus Bad Lobenstein. Aber nicht nur Produkte, auch Konzepte und Ideen wie ein Bio-Essen-Lieferservice und ein Schaugarten in Schönhagen im Eichsfeld wurden ausgezeichnet. Auch das Bio-Seehotel Zeulenroda durfte sich über einen weiteren Preis freuen.