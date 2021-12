Mit elektrischer Crossmaschine ohne Führerschein und Versicherung unterwegs

Erfurt. Den Fahrer eines elektrischen Cross-Motorrads erwarten nach einer Spritztour in Erfurt mehrere Anzeigen.

Am Freitag kontrollierten Polizeibeamte in der Arnstädter Straße in Erfurt den Fahrer eines elektrischen Cross-Motorrads. Dabei stellte sich heraus, dass das bis zu 80 Stundenkilometer schnelle Gefährt weder versichert war noch für den öffentlichen Straßenverkehr zulassungsfähig, so die Polizei.

Der Fahrer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für Leichtkrafträder, welche für die Crossmaschine erforderlich gewesen wäre.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

