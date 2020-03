Mit Gelassenheit in der Schlange: Einkaufen in Erfurt

Es liegt ein Kribbeln in der Luft, für das man nicht unbedingt in eine Kaufhalle gehen muss. Der Parkplatz reicht. Alles ist anders als sonst. Die Leute bleiben im Auto sitzen, wenn man einparkt. Lassen nach Möglichkeit einen Stellplatz Luft. Und manche Blicke sagen ganz deutlich: „Bleib mir vom Hals, steck mich nicht an! Du trägst das Virus in dir!“

Bei Netto in der Kranichfelder Straße wurden mit schwarz-gelbem Klebeband lediglich „Diskretions-Abstände“ vor der Kasse abgeklebt. Von Security keine Spur. Auch nicht am kleinen Herrenberg. Parkplatz voll wie immer. Bekannte treffen sich und tauschen sich aus -- ohne Mindestabstand.

Wer einen Einkaufswagen zieht, wartet zwar im gehörigen Abstand seinen Vorgänger ab – greift dann aber bedenkenlos zu… Offensichtliche Schwachstellen sind überall die Schiebetüren. An dieser Engstelle sorgt das Kommen und Gehen mitunter zu hautnahen Kontakten. Kunden mit Mundschutz gelten noch als Exoten. Aber es gibt sie.

Mit Kunststoff-Folie wurde bei Real eine Schutzscheibe improvisiert. Foto: Casjen Carl

Das Türenproblem hat man bei der Post auf dem Anger offensichtlich erkannt. So fällt beim Betreten der Filiale auf, dass man derzeit nicht mehr alle Eingangstüren nutzen kann. Der Besucherstrom wird durch Absperrband geregelt. Ab jetzt herrscht Einbahnverkehr. Beim Abgeben eines Pakets tritt der Mitarbeiter der Post zunächst zurück und nimmt anschließend das Paket mit Einweghandschuhen entgegen.

Am Anger sind auch die großen Drogerieketten vertreten. Security am Einlass? Auch hier Fehlanzeige. Die Vorsorge vor der Ansteckung mit dem Coronavirus ist aber auch hier schnell zu erkennen. Der Drogeriemarkt in der Schlösserstraße hat beispielsweise die gesamte Parfm- und Kosmetikabteilung abgesperrt und mit Planen verhangen. Zudem wurde der Aufgang zu den oberen Etagen, in denen keine notwendigen Produkte des täglichen Lebens stehen, abgesperrt.

Rote Hinweise an der Eingangstür verweisen auf den Mindestabstand und auch im Bereich der Kasse sind Markierungen zu finden, um die Kunden beim Anstehen auf Abstand zu halten. Während normalerweise alle drei Drogerieketten gut besucht sind und man oft lange an der Kasse anstehen muss, ist der derzeitige Besucherstrom recht übersichtlich. Oft stehen nicht mehr als zwei Kunden gleichzeitig an.

Noch ein Blick an die Peripherie der Stadt. An der Gothaer Straße befindet sich ein Supermarkt, der sich gern auch als SB-Warenhaus präsentiert. Der Parkplatz hier ist mäßig gefüllt. Am Eingang aber weisen große Aufsteller auf die Situation. „Einkaufen ist kein Familienausflug“ ist hier die markanteste Botschaft. Die Frau mit den kleinen Kindern, die durch die Gemüseabteilung schiebt, sagt nur knapp „die Kitas sind geschlossen“.

In den langen Reihen zwischen den Regalen sind einige Einkäufer unterwegs. Nahe müssen sie sich angesichts der Größe des Marktes nicht kommen. Und auch vor den Kassen, wo schwarz-gelbe Klebesteifen Wartesegmente markieren, ist es leer.

Im Gegensatz zur City, wo die Abteilungen nach Produktarten teils gesperrt sind, ist bei Real die ganze Palette des Angebots zugänglich. Die Nachfrage bei Mitarbeitern ergibt nur ein Schulterzucken. „Sie können bei der zentralen Presseabteilung nachfragen.“ Eine Anweisung von der Zentrale, etwas die Spielzeugabteilung abzusperren, gab es nicht. Der Kassenzettel lädt vielmehr zu einem Suchspiel ein. Beim Ostergewinnspiel sind demnächst Hasen-Aufsteller zu suchen.