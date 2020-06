Die Polizei in Erfurt fahndet nach einem unbekannten Mann, der im Januar versucht hatte, in einer Bank einen Geldautomaten zu knacken. Symbolfoto

Erfurt. Am 31. Januar 2020 hat ein Unbekannter auf einen Geldautomaten in einer Bank in Erfurt mit einer Ramme eingeschlagen. Die Polizei hat nun ein Täterfoto veröffentlicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Ramme auf Geldautomaten eingeschlagen – Polizei veröffentlicht Täterfoto

Wie die Polizei in Erfurt nun mitteilt, hatte am frühen Morgen des 31. Januars ein unbekannter Mann in der Filiale der Erfurter Bank in der Magdeburger Allee versucht, mithilfe einer Ramme einen Geldautomaten zu öffnen.

Da die Sicherheitsverkleidung des Automaten seinen Versuchen standhielt, musste der Mann ergebnislos wieder abziehen.

Der gesuchte Täter bei seinem Versuch, den Geldautomaten mit Gewalt zu öffnen. Foto: Landespolizeiinspektion Erfurt

Wie nun auf dem von der Polizei veröffentlichten Täterfoto zu sehen ist, trug der noch unbekannte Täter einen Motorradhelm, eine gelbe Arbeitsjacke mit Reflektoren daran, sowie eine graue Arbeitshose.

Wer erkennt den Mann aufgrund seiner Bekleidung? Vielleicht haben Sie ihn im Auto, auf einem Fahrrad in der Tatnacht gesehen?

Hinweise nimmt die Kripo in Erfurt unter der Telefonnummer 0361/7443-2411 entgegen.