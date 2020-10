Mit Waffe vor Polizei geflüchtet - Wieder Serieneinbrüche - Pizzabote mit 100 falschen Zwanzigern

Mit Waffe vor Polizei geflüchtet

In der Nacht zu Sonntag entdeckten Polizeibeamte in der Innenstadt von Erfurt einen alten Bekannten. Da der 36-Jährige immer für eine Überraschung gut ist, entschlossen sich die Polizisten zu einer Personenkontrolle. Der Mann zeigte sich wenig begeistert und versuchte zu flüchten. In der Hektik stürzte er allerdings mit seinem Fahrrad. Warum er flinke Füße bekam war schnell klar. Bei der Durchsuchung seiner Sachen stießen die Beamten auf eine Luftdruckwaffe. Die Erlaubnis eine solche Waffe führen zu dürfen, konnte er nicht vorweisen. Die Makarov-Nachbildung wurde sichergestellt, die entsprechende Anzeige gefertigt.

Erneut Wohnwagen aufgebrochen

Wieder wurden am Wochenende Wohnwagen auf einem Großparkplatz im Erfurter Norden aufgebrochen. Um in die Wagen zu gelangen, wurden die Fenster arg beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Langfinger einen Receiver im Wert von 30 EUR. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1300 EUR.

Pizzabote mit 100 falschen Zwanzigern

Der Plan eines Pizzaboten in Erfurt ging nicht ganz auf. Der Mann hatte in seiner Dienstkleidung 100 falsche 20 Euro Scheine deponiert. Vermutlich wollte der Pizzabote den hungrigen Kunden beim Ausliefern das Falschgeld unterjubeln. Ein Kollege von ihm entdeckte die Fälschungen und informierte Ende die Polizei. Der 33-Jährige hatte die falschen Zwanziger im Internet erworben. Alle Scheine waren mit einem „Copy“ gekennzeichnet.

Wieder Serieneinbrüche in Erfurt

Wieder suchten Diebe am Wochenende Keller und Gartenhäuschen in Erfurt auf und stahlen alles, was nicht niet- und nagelfest war. Hauptsächlich verschwanden Fahrräder aus Kellern bzw. aus Gartenlauben. So geschehen in der Gneisenaustraße, der Fr.-List-Straße, der Hochheimer Straße und auch in Salomonsborn. Hier wurden insgesamt fünf Fahrräder mit einem Gesamtwert von knapp 5000 EUR entwendet. In einer Gartenanlage brachen Diebe eine Laube auf und stahlen Werkzeuge und einen Fernseher. Außerdem ließen sie ein Sparschwein mit mehreren hundert Euro mitgehen. Der entstandene Sachschaden an der Tür ist mit 150 EUR auch nicht unerheblich. Waschmittel, Klopapier, Bier und Fußbodenleisten wurden aus Kellern im Norden der Stadt gestohlen.

Einbruchversuch während Bewohnerin schläft

Eine 50-Jährige wachte in der Nacht zu Sonntag in ihrer Wohnung am Berliner Platz in Erfurt auf, weil sie hörte, dass sich jemand an ihrer Wohnungstür zu schaffen machte. Als die ungebetenen Gäste Geräusche aus der Wohnung wahrnahmen, flüchtete das Duo. Die Mieterin konnte vom Fenster aus beobachten, wie zwei Unbekannte aus dem Haus rannten. Um wen es sich bei den Dieben handelte, ist nicht bekannt.

Temposünder in Erfurt und Weißensee

Samstagvormittag führte die Polizei in Weißensee eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei erlaubten 50 km/h erreichte eine 37-Jährige Autofahrerin mit gemessenen 101 km/h mehr als doppelt so viel. Fünf AutofahrerInnen müssen mit einem Bußgeld rechnen. Auch in der Hannoverschen Straße in Erfurt wurden mehrere Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h erreichte ein Autofahrer mit 164 km/h einen stolzen Wert. Auch hier stehen Fahrverbote, Geldbußen und Punkte in Flensburg an.

Blumenladen im Visier

Sonntagabend brachen Diebe in einen Blumenladen in Sömmerda ein. Die Diebe zerstörten dafür mehrere Fensterscheiben und richteten so einen Schaden von ca. 750 EUR an. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Im Umfeld wurden zwei polizeibekannte Männer festgestellt und vorläufig festgenommen. Einer der Männer hatte einen Schraubendreher dabei. Der 38- und der 40-Jährige wurden vorläufig festgenommen, befinden sich aber wieder auf freiem Fuß.

Sporthalle beschädigt

In Sömmerda machten sich Vandalen Sonntagabend an einer Sporthalle zu schaffen. Vier Scheiben einer Eingangstür fielen den Unbekannten zum Opfer. Vermutlich mit einem Baseballschläger wurden die Scheiben zertrümmert. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 2000 EUR.

