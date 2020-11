Mitten im Teil-Lockdown: Erste Fachmesse zum Infektionsschutz in Erfurt

Erfurt. Mitten im Teil-Lockdown befasst sich laut Veranstaltern erstmals eine Fachmesse in Deutschland mit Pandemieschutz. Die „pro.vention“ öffnet am 5. und 6. November für Fachpublikum auf der Messe Erfurt.

Das Interesse an der am Donnerstag auf dem Erfurter Messegelände startenden Fachmesse zum Infektionsschutz ist groß. „Wir können 124 Aussteller präsentieren“, bestätigte Erfurts Messechef Michael Kynast am Dienstag. Davon seien 119 Aussteller an Ständen direkt in der Halle vertreten, fünf stellen sich und ihre Angebote digital vor.

In nur sechs Wochen habe man die Pläne für diese erste deutsche Fachmesse zum Infektionsschutz umgesetzt, sagte Kynast. „In der Corona-Krise haben sich viele Thüringer Unternehmen auf Produkte umgestellt, die dem Schutz vor dem Virus dienen, denen wollen wir eine Plattform bieten", erläuterte der Messechef die Überlegungen.

So gebe es an den beiden Messetagen auch einen Thüringer Gemeinschaftsstand, an dem 13 Firmen ihre Angebote vorstellen. Natürlich alles mit den entsprechenden Abständen und Hygieneregeln, wie Kynast versichert. Auch die Breite der Gänge zwischen den Ständen sei erweitert worden.

Begleitet wird die Ausstellung von einem Fachkongress, zu dem sich 35 Referenten angemeldet haben, die live vor Ort oder digital zugeschaltet ihre Vorträge halten werden.

Es gehe um Themen wie Maskenfertigung, Desinfektion, richtige Lüftung und Filteranlagen, erklärt Projektleiterin Carolin Beier. Auch ein Ausstellerforum sei geplant.

Hallenluft wird virenfrei gehalten

Seine Firma beschäftigte sich seit gut einem Vierteljahrhundert mit dem Thema Luftreinigung, berichtete der Geschäftsführer des Augsburger Unternehmens Ivat Innovative Absaugtechnologie GmbH, Christopher Friets.

Ursprünglich im industriellen Bereich tätig, habe man vor einem halben Jahr die Corona-Pandemie zum Anlass genommen, die eigenen Anlagen mit speziellen Filtern nachzurüsten und Virenschutzsysteme für Räume anzubieten. Das System komme auch in der Messehalle in Erfurt zum Einsatz, bestätigte Fries, der zu den Ausstellern gehört. Dank der Technik verwandele sich die Messehalle quasi in einen Reinraum, so Sprecherin Isabell Schöpe.

Aus Gründen des Infektionsschutzes werden die Messen Forum Berufsstart und Jobfinder abgesagt und auf das kommende Jahr verschoben.

