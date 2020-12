Möglichkeit einer zusätzlichen Radspur wird geprüft

Der Schmidtstedter Knoten erfährt in den kommenden Monaten eine gänzliche Umgestaltung. Über der Stauffenbergallee und dem Flutgraben entsteht das Promenadendeck – eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer. Die seit 1977 bestehende Brücke musste der neuen weichen, Ende des Jahres wird der restliche Abschnitt über dem Flutgraben entfernt. Fußgänger und Radfahrer müssen bis zur Fertigstellung des Promenadendecks Umwege in Kauf nehmen und dafür mehr Zeit einplanen. Doch auch Autofahrer benötigen Geduld und Nerven.

Der ADFC hatte auf unsere Anfrage hin die aktuelle Radwegführung rund um den Schmidtstedter Knoten eingeschätzt und eine Veränderung der Verkehrsführung gefordert. Zwar war das Thema auch im Arbeitskreis Radverkehr, dem Vertreter des Amtes, der Vereine und der Polizei angehören, kurz angesprochen worden, die Fronten scheinen verhärtet. „Über 90 Prozent der Verkehrsregelung am Promenadendeck dienen der sicheren und durchgängigen Führung des Radverkehrs, wofür wir auch erhebliche Kritik von Autofahrern ernten“, sagt Frank Helbing vom Tiefbau- und Verkehrsamt. Er zeigt auf die Rechtsabbiegerspur vom Juri-Gagarin-Ring führend. Hier staut es sich jeden Nachmittag bis zum Ordnungsamt. Denn eine Rechtsabbiegerspur wurde gesperrt -- damit sie von den Radfahrern genutzt werden kann. Auch der Bus staut mit. Die Linie 9 fährt in engerer Taktung, alle 7,5 Minuten statt bisher alle 10 Minuten. Das bedeutet, dass auch sechs Busse pro Stunde mehr die Strecke passieren – drei mehr als bisher in jede Richtung.

Rollt der Radfahrer von der bisherigen Rechtsabbiegespur rechts in Richtung Tunnel, trennt ihn eine gelbe Leitschwelle vom fließenden Verkehr. „Diese haben wir wirklich Stück für Stück hingeschoben und eingesetzt, um einen guten Kompromiss für Rad- und Autoverkehr zu erzielen“, sagt Frank Helbing. Und wendet sich der Gegenfahrbahn zu. Bisher müssen die Radfahrer über die Wilhelm-Busch-Straße fahren oder im näher an der Kreuzung liegenden Tunnel das Rad schieben. Warum kann nicht auf der bereits gesperrten Spur der Radverkehr hinweggeführt werden? Frank Helbing erklärt und macht ein wenig Hoffnung: „Im nächsten Bauabschnitt kommt dort ein Pfeiler für das Promenadendeck hin. Dann sind nicht mehr die bisherigen 3,50 Meter Breite gegeben. Aber: Mein Ziel wäre, dass wir für den Radverkehr 1,50 Meter übrig lassen. Wir werden dies in Gesprächen über die fortlaufenden Bauphasen mit der Baufirma klären.“

Verkehrsknoten wird für ein weiteres Wochenende gesperrt

Das Promenadendeck soll im November 2021 fertig gebaut sein und fortan das Innenstadtareal rund um den Hauptbahnhof mit dem neu entstehenden Gewerbe- und Kreativquartier ICE-City Ost verbinden. Die Brücke wird großzügiger dimensioniert, aufgrund einer geringeren Steigung garantiert sie zudem an jeder Stelle die notwendige Barrierefreiheit. Für ein Wochenende wird der Knoten nochmals gesperrt, aber mit einer wochenlangen Sperrung müssen weder Rad- noch Autofahrer rechnen. Werden weitere Pfeiler eingebaut, fällt dann jeweils auch die dritte Fahrspur weg.

Heute trifft sich wieder der Arbeitskreis Radverkehr planmäßig -- für beide Seiten die Chance, aufeinander zuzugehen. „Vielleicht können wir uns gemeinsam demnächst in einer Vor-Ort-Begehung einzelne Stellen nochmal anschauen“, sagt Frank Helbing.