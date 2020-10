Nächstes Ziel ist der Altar

Es war fünf vor Zwölf, als sich zwei Hände voll Kleinrettbacher ein Herz fassten und beschlossen zu verhindern, dass ihre Dorfkirche aus Sicherheitsgründen baupolizeilich gesperrt wird: Der Putz des Dachs drohte ins Innere zu stürzen. Also gründeten 2002 die Aktivisten den Verein zur Erhaltung der Dorfkirche „St. Severi“ Kleinrettbach. Bis heute ist er auf 23 Mitstreiter angewachsene. Diese werden auf die unterschiedlichste Art und Weise aktiv, um die Kirche Schritt für Schritt zu renovieren und mit Leben zu füllen. Inzwischen finden jetzt wieder die regulären monatlichen Gottesdienste in sicherer und ansehnlicher Umgebung statt. Alljährlich im Mai wird ein kleines, aber feines Frühlingsfest organisiert, bei dem Künstler verschiedenster Richtungen auftreten, vom Glockenchor bis zum Puppenspiel, vom russischen Kosaken-Duo bis zur Irish-Musik-Band.

Seit Vereinsgründung wurde viel geschafft – auch unter Führung und in Zusammenarbeit mit beiden Eigentümern. Das Kirchenschiff obliegt der Kirchgemeinde, der Kirchturm der politischen Gemeinde. Das Deckengewölbe im Kirchenschiff wurde gesichert und neu verputzt, das Dach neu eingedeckt. Steinmetzarbeiten an Mauerwerk und Traufgesims wurden finanziert, die komplette Elektroinstallation erneuert. Es wurde der Innenputz des Kirchenschiffes erneuert, ebenso der Fußboden im Altarbereich. Neue Fenster wurden ringsrum eingesetzt. Der Kirchturm erhielt eine elektrische Läutanlage und eine neue Haube nebst Turmknopf. Aus der ehemaligen Leichenhalle gestalteten Vereinsmitglieder ein kleines Heimatmuseum. Der unansehnliche Eingang wurde durch eine attraktive Stahl-Glastür ersetzt.

Allein in den arbeitsintensivsten Jahren hat der Verein Eigenanteile in Höhe von rund 20.000 Euro mobilisiert. Und eine Menge Energie und Zeit haben Vereinsmitglieder investiert, Eigenleistungen im Wert von 1700 Euro erbracht. In den letzten Jahren allerdings sind die Arbeiten ins Stocken geraten – die geplante Restaurierung des Altars lässt auf sich warten und warten. Damals wurde der Altar gesichert. lockere Teile wurden abgenommen und eingelagert – seitdem warten sie darauf, wieder montiert zu werden.

Dem Kirchbauverein ist es zu verdanken, dass die Dorfkirche „St. Severi“ wieder ein Schmuckstück ist, das zu Recht die Mitte des Dorfes markiert. Foto: Hartmut Schwarz

Ralf Bachmann ist zwar in Geduld geübt. Der seit 2011 als Vorsitzender Amtierende schien aber im vergangenen Jahr an seine Grenzen gekommen zu sein. Denn seit seinem Antritt steht die Altar-Sanierung nun schon als Aufgabe. Bereits 2010 hatte der Verein eine Studie zur Sanierung anfertigen lassen, 2500 Euro Kosten. Vom Gemeindekirchenrat wurde zwar ein entsprechender Beschluss gefasst, aber getan hat sich nichts, erinnert sich Bachmann.

Erst in jüngster Vergangenheit sei wieder Bewegung in das Vorhaben gekommen. Als die Pfarrstelle in Bindersleben kurzzeitig vakant war und für die Übergangszeit von Matthias ein, dem Senior des Erfurter Kirchenkreises, betreut wurde. Es gab zwei Vor-Ort-Termine, eine neue Voruntersuchungs-Studie wurde in Auftrag gegeben und realisiert. Und zu Beginn dieses Jahres gab es endlich ein konstruktives Treffen mit dem Kirchenbauamt, der Denkmalpflege und einer Restauratorin. Die hinzugezogene Diplom-Restauratorin habe angeregt, bei der Restauration den Altar wieder so weit wie möglich in seinen Originalzustand zu versetzten – mit den ursprünglichen Farbgebungen usw. Wie dies alles einmal aussah, hat sie an verschiedenen Stellen offengelegt und dokumentiert.

Ralf Bachmann ist aber im Zwiespalt mit sich selbst und strebt eine Beratung darüber zur nächsten Mitgliederversammlung an, ob die sehr hohen kalkulierten Kosten in der Maximalfassung zu mobilisieren insgesamt angemessen ist. Ralf Bachmann wüsste noch mehrere Baustellen in der Kirche, für die auch Geld dringend gebraucht wird, allem voran die völlig desolate Orgel. Jedoch was das Geld betrifft, sieht man beim Kirchenbauverein vor allem den Eigentümer, die Kirche, in der Pflicht.

Als Verein könne man lediglich einen bescheidenen Beitrag, den Eigenanteil, beisteuern, vielleicht noch, bei kleineren Arbeitsschritten selbst Hand anlegen (z.B. Gerüst stellen) Bei der Gewinnung von Sponsoren und Spendern sei der Verein selbstverständlich auch mit von der Partie.

Die seit langer Zeit nicht mehr spielbare Orgel ist das nächste Projekt, das sich der Verein auf die Fahnen geschrieben hat. Foto: Hartmut Schwarz

Bachmann: „Ich hoffe mit dem neuen Gemeindekirchenrat und dem neuen Pfarrer sowie der gut begonnenen Zusammenarbeit aller Entscheidungsträger wird das langgehegte Projekt Altarsanierung Realität!

Denn es gibt noch mehr zu tun in der Kirche, man denkt schon weiter: Gegenüber dem Altar auf der Empore wartet bereits das nächste große Projekt – die in den 1960er Jahren verstummte Orgel, die 1855 beim Walschlebener Orgelbaumeister Karl Daniel in Auftrag gegeben wurde.

Für die Vereinsmitglieder ist es das Wichtigste, die Kirche für die kommenden Generationen zu erhalten und mit Leben zu füllen. Seit 1580 markiert sie die Mitte Kleinrettbachs - und so soll es in Zukunft auch bleiben...