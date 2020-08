Erfurt. Hilferufe einer Frau haben in Erfurt einen nächtlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Bei einem schweren Unfall ist zudem ein 22-Jähriger in seinem Auto eingeklemmt worden.

Nächtliche Hilfeschreie: Polizei bricht Wohnung auf – Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Besorgte Anwohner riefen in der vergangenen Nacht die Polizei in Erfurt, weil aus einer Wohnung in der Johannesvorstadt Hilfeschreie einer Frau drangen. Auch die eingesetzten Polizisten konnten vor Ort die Hilferufe aus der betroffenen Wohnung hören. Als es plötzlich still wurde und auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet, so die Polizei.

Die Polizisten trafen auf ein Pärchen, das sich offensichtlich einen Schlagabtausch geliefert hatte. Beide wiesen demnach leichte Verletzungen auf. Bei der Überprüfung der 23-jährigen Frau stellte sich heraus, dass gegen sie drei Vollstreckungshaftbefehle vorlagen. Auf der Polizeidienststelle konnte sie die Ordnungsstrafe von insgesamt 450 Euro begleichen, so dass ihr mehrere Tage Gefängnis erspart blieben.

22-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos zwischen Kühnhausen und Tiefthal ist am Dienstagnachmittag ein 22-jähriger Autofahrer in seinem Peugeot eingeklemmt und schwer verletzt worden. Durch die Feuerwehr konnte er aus dem Auto befreit werden. Ein 77-jähriger Renault-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei kam aufgrund auslaufender Betriebsstoffe die untere Wasserbehörde zum Einsatz. Noch sei unklar, wie es zu dem Unfall gekommen sei. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Die Straße musste für circa 3,5 Stunden voll gesperrt werden.

