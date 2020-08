Erfurt. Laut Erfurts Polizeichef Jürgen Loyen haben die Beschwerden wegen Ruhestörungen in diesem Jahr "signifikant" zugenommen. Deswegen gehen Polizei und Ordnungsamt gemeinsam am Wochenende auf Streife.

Partylärm in Erfurt: Stadt und Polizei laufen am Wochenende Streife

Rolf Lindner ist zufrieden. Erstmal. Der Erfurter Schmuckgestalter wohnt in der Moritzstraße, direkt am Venedig. Und das war bisher in diesem Sommer kein Zuckerschlecken für ihn und viele Gleichgesinnte. Lärm bis in die Morgenstunden, Müll - die Feierwut junger Leute hat viel Ärger mit sich gebracht.