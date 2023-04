Nähe und Stille spüren in der Karwoche

Pfarrer Christoph Knoll von der Evangelischen Thomasgemeinde Erfurt erklärt, was es mit der Zeit kurz vor Ostern auf sich hat.

Sonntag beginnt die Karwoche. Das ist althochdeutsch und bedeutet Trauerwoche. In wenigen Tagen denken Christen besonders an den Tod Jesu. Diese Karwoche beginnt bereits spektakulär: Die Bibel erzählt, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Am Abend sitzt er noch einmal mit seinen Freunden bei Essen und Trinken zusammen. Wenig später wird Jesus verhaftet. Ein Verrat führt dazu. Durch einen seiner Freunde. Daran schließen sich Folter, Tod, Begräbnis und Stille.

Christoph Knoll Foto: Michael Voigt

Zu unserer Trauerkultur gehört die Stille. Deshalb heißt die Karwoche auch Stille Woche. In Stille trauern! Vor dem Tod meiner Mutter habe ich das erlebt. Nicht gleich, denn bei vorherigen Besuchen am Sterbebett habe ich erzählt, von früher, meiner Kindheit. Ich habe gemeinsame Erlebnisse lebendig werden lassen und auch, wie fürsorglich sich meine Mutter um meine Geschwister und mich gekümmert hat. Oder ich habe drauf losgequasselt vom Jetzt, was beruflich und privat so los ist. Denn Stille – die ertrage ich schwer!

Stille aushalten und den Moment wirken lassen

Aber wenige Stunden vor Mutters Tod mochte ich nur noch schweigen. Nur zwei Sätze habe ich gesagt: „Danke für alles, Mama“. Da wurde es besonders still und ich habe leise geweint. Ich habe ihre Hand genommen und gesagt: „Mama, ich bin jetzt einfach da.“ Zusammen diese Stille und Nähe spüren, das tat gut. Dieser tiefe Frieden, unbeschreibbar. Kurz darauf starb sie.

Stille aushalten! Den Moment wirken lassen. Einfach nur da sein. Dafür will ich die Woche nutzen. Soweit es geht: Mal weniger Termine ausmachen und mir Zeit nehmen, die Stille mehr zu suchen. Das wünsche ich auch Ihnen.

Christoph Knoll ist Pfarrer der Evangelischen Thomasgemeinde Erfurt