In das Haus am Juri-Gagarin-Ring soll ein Kindergarten einziehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Mini-Kindergarten am Erfurter Juri-Gagarin-Ring

Eine Mini-Kita mit 28 Plätzen könnte bald am Juri-Gagarin-Ring an den Start gehen. Die Einrichtung „Kindergarten am Ententeich“ für Kinder ab zwei Jahren geht auf eine Privatinitiative zurück und will sich in einem Gebäude des ASB einmieten, das auch für betreutes Wohnen genutzt wird. Stimmt der Stadtrat am Mittwoch der Änderung der Kita-Bedarfsplanung zu, könnte die Gründung zeitnah erfolgen.

Im Vergleich zum beschlossenen Bedarfsplan fehlen in Erfurt derzeit 170 Kita-Plätze. Mini-Kitas sollen dazu beitragen, das Minus auszugleichen. Im Dezember nahm bereits die Awo-Kita „Domzwerge“ mit 30 Plätzen am Fischmarkt ihren Betrieb auf. Während die „Domzwerge“ als Außenstelle der „Brühler Gartenzwerge“ geführt werden, handelt es sich beim Kindergarten am Ententeich um eine eigenständige Einrichtung mit einem neuen Träger, der Erfurter Kindergarten gGmbH. Der Jugendhilfeausschuss hat seine Zustimmung bereits erteilt, bestätigt dessen Vorsitzender Denny Möller (SPD). Kleine Einrichtungen seien zwar erfahrungsgemäß weniger flexibel. Doch könne der Träger eine Betriebserlaubnis, die Qualifikation der Mitarbeiter, ausreichende Räumlichkeiten und Außenflächen sowie ein vom Jugendamt genehmigtes Konzept vorweisen „Es ist ein quirliges Team, das uns fachlich überzeugt hat“, sagt Möller. Für künftige Neugründungen erhoffe er sich aber vom Jugendamt einen transparenteren Prozess. „Der Träger hat zugesichert, dass er sich an der einheitlichen Entgeltordnung und am städtischen Online-Vergabesystem Kivan beteiligt“, sagt Möller. Kivan sei zugleich die virtuelle Anlaufstelle für interessierte Eltern. Da der Mangel an Kita-Plätzen abzusehen war, seien solche Initiativen ausdrücklich von der Stadt begrüßt worden. „Unsere Unterstützung zeigt, dass wir adäquat auf den Kitaplatz-Mangel reagieren und Privatinitiativen eine Chance geben“, meint Denny Möller.