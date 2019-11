Erfurt. Den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Erfurt wird es auch in diesem Jahr geben. Der Veranstalter hat ein passendes Gelände gefunden.

Neuer Platz für mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Erfurt gefunden

Der mittelalterliche Adventsmarkt in Erfurt findet in diesem Jahr auf dem Gelände der alten Braugold Brauerei statt. Darüber informierte der Veranstalter auf Facebook. „Die lange Suche nach einer passenden und geeigneten Alternative wird mit dem Gelände in der Schillerstraße nicht zu Ende sein“, hieß es in der Mitteilung.

In Kürze werde hier ein „kleiner, gemütlicher Mittelaltermarkt“ entstehen, wie ihn die Gäste aus den Vorjahren kennen. Daneben gebe es auch ein Programm aus Musik und Gaukelei, hieß es vom Veranstalter.

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Erfurt habe vom 25. November bis 28. Dezember geöffnet. Vom 24. bis 26. Dezember bleibt der Markt geschlossen.