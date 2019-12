Markt-Neueröffnung im Doppelpack in Elxleben und Stotternheim

Elxleben. Jetzt sei das „finanz-wirtschaftliche Zentrum“ von Elxleben komplett, freute sich gestern Bürgermeister Heiko Koch, als es in seinem Ort wieder einmal eine Neueröffnung zu feiern gab. Am alten Standort, allerdings wesentlich großzügiger, wurde vom Projektentwickler Ratisbona Handelsimmobilien innerhalb von sieben Monaten ein neuer Netto Marken-Discount gebaut. Während der Bauzeit war Netto trotzdem weiter im Ort präsent – in einem leerstehenden Edeka-Markt in der Ortsmitte.

Mit einer Verkaufsfläche von etwa 1100 Quadratmetern ist der Neubau 300 Quadratmeter größer als sein Vorgänger. Der neu gewonnene Platz, so Ratisbona-Projektleiter Stefan Wiesnet, sei vor allem in breitere Gänge und niedrigere Regale investiert worden. Zuletzt habe man zusehends in die Höhe bauen müssen, um das komplette Sortiment im Markt zu platzieren. Unbequem für die Kundschaft – und für die Belegschaft, von der die Regale befüllt werden müssen.

Neben dem Sortiment der Handelskette gibt es im Gebäude eine Metzgerei und im Eingangsbereich eine regionale Bäckerei. Dazu gibt es 67 kostenfreie Parkplätze, die auch für den Besuch der Filiale der Erfurter Bank und des Beratungszentrums der Sparkasse Mittelthüringen genutzt werden können. Und jeden Dienstag steht eine Hähnchen-Braterei vor dem Markt . . .

Etwa drei Millionen Euro wurden in den Neubau investiert. In ähnlicher Höhe lägen die Investitionen in Stotternheim. Auch dort steht die Neueröffnung eines auf den aktuellen Stand gebrachten Netto-Marktes bevor. So wie es vom Erfurter Stadtrat gefordert wurde am bisherigen Standort, am Ortsausgang Richtung Schwansee. Auch in Stotternheim habe man es geschafft, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft fertig zu sein: Am Dienstag, 17. Dezember, wird um 9 Uhr eröffnet, verrät Stefan Wiesnet.

Der Stotternheimer Netto-Markt sei zudem noch ein ganz besonderer. Der erste der neuen Generation. Der erste mit einer offenen Decke – bisher wurde mit geschlossener Decke gebaut.