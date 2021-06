Auch das Volkskundemuseum am Ring hofft in den kommenden Wochen auf Interesse bei den Gästen der Stadt.

Neustart der Museen in Erfurt mit Flower Power

Erfurt. Alle Häuser öffnen wieder und oft mit aktuellen und neuen Ausstellungen. Spezielle Angebote für Gäste der Buga.

Die städtischen Museen sind ab Dienstag wieder vollständig geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Zahlreiche Ausstellungen locken im Erfurter Buga-Jahr in die Kunst- und Geschichtsmuseen, in das Naturkundemuseum und das Museum für Thüringer Volkskunde. Die Kleine Synagoge und die Mikwe laden ebenfalls wieder ein.

Sonderausstellung im Angermuseum

Ab dem 22. Juni können im Museum für Thüringer Volkskunde die Ausstellungen „Kindheit – Erinnerungen aus acht Jahrzehnten“ sowie „Blumen & Vasen. Pflanzenfotografie von Katrin Benary und Privatsammlung Anne Feuchter-Schawelka“ besucht werden. Die Galerie Waidspeicher lädt bis zum 18. Juli in die neue Ausstellung „Gudrun Wiesmann: Transfer. Retrospektive“ ein. Das Angermuseum zeigt vom 27. Juni bis 17. Oktober die Sonderausstellung „FlowerPower. Die Kunst, mit Blumen zu sprechen“, als hauseigenen Beitrag zur Buga.

Buga-Dauerkarte verhilft zu ermäßigtem Eintritt

Die Stadtverwaltung verweist auch auf die außerhalb der Stadtgrenzen liegenden aber von Erfurt betreute Wasserburg Kapellendorf und die Burg Gleichen hin. Mit einem ermäßigten Eintritt in alle städtischen Museen sind Besucher der Buga eingeladen, die Ausstellungen zum Themenjahr in den Museen zu entdecken. Der ermäßigte Eintritt gilt in Kombination mit einer Zweitages- oder Dauerkarte der Buga 2021.