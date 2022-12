Nikolaus-Überraschung am Stadtpark in Erfurt

Erfurt. Am Hauptbahnhof gab es kleine Geschenke für Radfahrer. Für einige Erfurter startete der Nikolaustag auf diese Weise mit einer Überraschung.

Für Überraschung und Freude sorgte eine Aktion des Erfurter ADFC anlässlich des Nikolaustags: In den Morgenstunden verteilten Ehrenamtliche am Fuße des Stadtparks Brötchentüten mit weihnachtlichen Leckereien an Radfahrende als Dankeschön für deren Beitrag zu weniger Autoverkehr.

Der Erfurter Bioladen Organics hatte hierfür Bio-Äpfel, -Müsliriegel und -Fruchtkonfekt gesponsert; dazu gab es Infomaterialien rund ums Rad. „Wir bedanken uns bei allen Radelnden, die sich bei Wind und Wetter auf den Sattel schwingen. Denn mehr Radverkehr bedeutet weniger Staus, weniger Lärm, weniger Abgase. Das gilt gerade für die Stoßzeiten am Morgen und am Nachmittag, wenn Menschen zur Arbeit oder von dort nach Hause fahren“, so Tanja Ernst-Adams, Vorsitzende des ADFC Erfurt e.V., zum Hintergrund der Aktion.

Schon nach einer dreiviertel Stunde waren mehr als 100 Tüten verteilt.