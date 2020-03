Nur eine Neu-Infektion zu Wochenbeginn in Erfurt

Positive Nachrichten in der Corona-Krise kann die Stadt Erfurt zu Wochenbeginn vermelden. Nach einem deutlichen Anstieg der Fälle auf 44 am Wochenende stagnieren die Infektionszahlen derzeit. Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen wurde nur ein weiterer Fall bestätigt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die 45. Infektion wurde am Montagnachmittag vermeldet. Bis Dienstagmorgen seien keine weiteren positiven Testergebnisse bestätigt worden, bestätigt Rathaus-Sprecherin Heike Dobenecker.

Von den 45 Infizierten wird eine Person im Krankenhaus behandelt. Fünf Personen sind genesen.

569 Erfurter befinden sich in verordneter häuslicher Quarantäne. Sie setzen sich aus den Erkrankten und den ermittelten Kontaktpersonen (150 Personen) und aus Reiserückkehrern (419) zusammen.

Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) hatte am Montag allerdings mit einem Anstieg der bestätigten Infektionen in den nächsten Tagen gerechnet. Die Testergebnisse aus den Labors treffen mit einige Tagen Verzögerung ein. Am Wochenende waren zudem weitere Reisende zurückgekehrt, unter anderem aus Ägypten.

Bei den meisten Erfurter Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer. Allein 28 der Infizierten waren zuvor in Österreich im Urlaub. „Aus Erfurter Sicht ist das der absolute Hotspot“, sagte Bausewein.

