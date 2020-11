Nur unter einer Bedingung

Da, wo beim Menschen gelegentlich ein Fersensporn für Unbehagen sorgt, liegt in Italien die Stadt Lecce. Italiens Umriss wird gern als Fußballerbein mit Schuh und Nülle (Erfurtsch für Ball) bezeichnet. Im Absatz findet sich auf der Halbinsel Salento in Apulien diese rund 97.000 Einwohner zählende Stadt. Im Umland wird weicher Tuffstein abgebaut, der die Ausbreitung des Lecceser Barocks ermöglichte, dessen Bauwerke in der Stadtmitte zu bewundern sind. Weswegen Lecce auch „Florenz des Rokoko“ oder „Florenz des Südens“ genannt wird. Weiß Wikipedia. Dort gibt es auch einen Fußballverein gibt, den US Lecce. Leider ist der vorige Saison aus der Serie A abgestiegen. Soviel dazu.

Nun hat die Stadt Lecce postalisch im Erfurter Rathaus vorgesprochen und nachgefragt, was man denn von einer Städtepartnerschaft hielte. Und da sind wir beim Kern der Sache angelangt. Es sind zuvor einige ethisch-moralische Fragen abzuklären. Aus Lecce kommt nämlich ein gewisser Marco Materazzi. Der Kicker wurde im WM-Finale 2006 in der 109. Minute von Zinedine Zidane per Kopfstoß kurzzeitig eliminiert, nachdem er Zizou vorher ein unmoralisches Angebot für dessen Schwester gemacht hatte. Der Franzose flog vom Platz, Italien wurde Weltmeister. Sollte sich Erfurt auf die Partnerschaft einlassen, dann nur, wenn Materazzi – als späte Reue sozusagen – seine Beziehungen spielen lässt und ein oder zwei passable Kicker zu RWE transferiert. Das wäre dann ein moralisches Angebot.