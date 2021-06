Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Fälle ist in Erfurt erneut gesunken.

Nur zwei neue Coronafälle in Erfurt registriert

Erfurt Erneut ist die 7-Tage-Inzidenz in Erfurt leicht gesunken und liegt deutlich unter dem Schwellenwert von 35. Lediglich zwei Corona-Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Freitagmorgen gemeldet.

Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt in Erfurt am Freitagmorgen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gesunken und liegt bei 19,2 (Vortag: 21,0). Aktuell gibt es in Erfurt 74 nachgewiesene Infektionen.

Insgesamt wurden bislang 8605 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 8266. Unverändert ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: 265 Personen sind verstorben.