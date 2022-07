Open-air-Kino im Erfurter Kulturhof Krönbacken

Erfurt. Da dürfte für jeden Filmfreund etwas dabei sein, wenn der Kinoklub im Kulturhof zum Freiluft-Kino einlädt.

Gleich zwei Filme von Sönke Wortmann zeigt der Kinoklub in seinem diesjährigen Open-Air im Kulturhof Krönbacken in der Michaelisstraße. Start ist Freitag, 8. Juli, um 22 Uhr, mit der Komödie „Contra“ um den Professor Pohl, der in einer Vorlesung die Studentin Naima rassistisch beleidigt und von der Universitätsleitung eine letzte Chance erhält.

An den kommenden sieben Wochenenden zeigt der Kinoklub jeweils Freitag und Samstag eine bunte Filmmischung auf der Leinwand. Der mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ und der erfolgreiche Film von und mit Karoline Herfurth stehen ebenso auf dem Programm wie „Wo in Paris die Sonne aufgeht“, der Musikfilm „Elvis“ oder „Vier Wände für zwei“. Am Eröffnungswochenende am Samstag läuft die französische Komödie „Meine schrecklich verwöhnte Familie“.

Der Einlass beginnt eine Stunde vor Vorstellungsbeginn und es wird keine nummerierten Sitzplätze geben. Die Karten wie auch das gesamte Programm gibt es unter www.kinokluberfurt.de/tickets/open-air, an der Kasse im Kinoklub am Hirschlachufer oder an der Abendkasse direkt vor Ort im Kulturhof Krönbacken.