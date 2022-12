Orgelmusik im Erfurter Dom, Kantate in der Kaufmannskirche

Die Vorweihnachtszeit bietet musikalisch-besinnliche Konzerte in den Kirchen, so am Samstag auch im Erfurter Dom.

Im Erfurter Dom erklingt die erste der Adventlichen Orgelmusiken mit Domorganist Silvius von Kessel am Samstag, 3. Dezember, von 17 bis 17.30 Uhr. Dabei wird er zunächst die Choralbearbeitung „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Johann Sebastian Bach spielen und dann Improvisationen über Auszüge aus den Teilen 1 und 2 des Weihnachtsoratoriums. Am Samstag, 10. Dezember, findet dann - ebenfalls von 17 bis 17.30 Uhr – die zweite Adventliche Orgelmusik statt, zu den Teilen 3 bis 6 des Weihnachtsoratoriums. Der Eintritt ist frei, am Ausgang findet eine Kollekte für die Kirchenmusik statt.

In Töttleben wurde die Schröterorgel in der St. Annenkirche am 20. Dezember 1722 geweiht. Aus diesem Grund wird am Samstag, 3. Dezember, um 17 in der Kirche in Töttleben ein kleines Orgelkonzert stattfinden mit Andrea Malzahn.

In der Kaufmannskirche am Erfurter Anger gibt es am Sonntag, 4. Dezember, um 10 Uhr einen Kantatengottesdienst. Werke des Thüringer Komponisten Johann Caspar Simon werden dazu erklingen mit Chören, Instrumentalgruppe und Solisten.