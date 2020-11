Oskar’s Mum sorgt für Wirbel: Erfurter Rock-Band hat über 60.000 Klicks

Als Ringo Starr 1967 auf der frischgepressten Stg.-Peppers-Platte erklärte „I get high with a little help from my friends“, spielte das Musikbusiness nach anderen Regeln. Während Beatles-Fans in den ausgehenden 60er-Jahren ihr Erspartes in die Tonträger der legendären Pilzköpfe investierten, klingeln heute die Kassen der Musik-Streaming-Dienste im Netz: Laut Statista stieg der Anteil der Nutzer dieser Streaming-Plattformen unter Internetnutzern allein zwischen 2013 und 2020 von neun auf 57 Prozent, Tendenz steigend. Nicht nur deswegen setzt die Erfurter Indie-Rock-Band Oskar’s Mum auf das Internet, wenn es um die Vermarktung ihrer Lieder geht. Und hatte, um nach „oben“ zu kommen, ebenfalls Hilfe von einem „Freund“. Doch von vorne.

Von Anfang an die eigenen Songs Es ist keine zwei Jahre her, da fanden sich Sängerin Lena Stoppe, Gitarrist Robert Schmeißer und Basser Sebastian Neubauer zusammen zu der Band Oskar’s Mum. Im April 2019 komplementierte Drummer Julian Böttcher das Rock-Quartett. „Wir haben von Anfang nur unsere eigenen Songs gemacht“, sagt Gitarrist Robert Schmeißer beim abendlichen Treffen vor dem Proberaum im Erfurter Stadtteil Vieselbach. „Und wir haben von Anfang an auf Social-Media gesetzt“, ergänzt Lena Stoppe. Mittlerweile hat der Oskar’s-Mum-Song „Sun“ über 60.000 Klicks beim Streaming-Dienst Spotify. Ein professionelles Musikvideo zu „Circus“ gibt es zudem auf Youtube, für drei Songs war die Band im Studio und habe seit der Gründung acht Konzerte bestritten. Klicks im fünfstelligen Bereich Wie kommt es zu den verhältnismäßig hohen Klickzahlen? „Wir hatten dabei ein wenig Hilfe“, sagt die Sängerin. „Einen kleinen Push von Marti Fischer.“ Der wiederum ist ein Influencer, der selbst über eine halbe Million Klicks auf seinem Youtube-Kanal zählt. „Er hat vor einigen Monaten unser Lied kommentiert, durchweg positiv“, sagt Lene Stoppe. Seitdem seien die Klickzahlen in die Höhe geschossen. Gekannt hatten sie den Influencer zuvor nicht. Ob die Hörer alle bleiben werden? „Du hast immer einen Stamm, der hängen bleibt“, ist sich die Sängerin sicher. Vielfalt, Liebe und Tequila Die Texte schreibt Lena Stoppe selbst. „Es geht um Vielfalt, die Liebe, Tequila und das Leben“, sagt sie. Den Aufschrei einer jungen Generation verkörpere die Band, die über diese Themen nun plant, ein Album zu schreiben. Und dabei schon über den Tellerrand der Landeshauptstadt hinausschaut: „Wir möchten raus aus Erfurt“, sagt Julian Böttcher und nennt zwei zukünftige Konzerttermine. „Ende des Jahres stehen Zwickau und Hamburg an.“ Zumindest wenn die Corona-Auflagen das zulassen. Der Bandname Oskar’s Mum sei übrigens ganz nebenbei entstanden. „Es sollte ein kurzer, bündiger Name sein“, sagt Lena Stoppe. Irgendwann habe ihre Schwester im Familien-Chat geschrieben „Du brauchst mich nicht abholen, ich werde von Oskar’s Mum abgeholt“, erinnert sich die Sängerin. Der Rest ist Geschichte. Eine von fünf Bands beim Thüringen Grammy Zudem zählt die Band zu den Finalisten des Musikwettbewerbs Thüringen Grammy , der am 24. Oktober in Erfurt stattfand. Den konnten die vier Musiker zwar letztlich nicht für sich entscheiden und belegten den vierten Platz, aber: „wir gönnen es sehr der Janis Dreilich Band und schätzen auch alle anderen sehr hochwertigen Musiker dieses Abends. Es war eine Freude, zuzuschauen“, teilt die Band mit. „Außerdem haben wir ja direkt beide Sonderpreise des Abends gewonnen“. Nominiert waren fünf Bands, namentlich Alphablock, 2leben, iUll, die Janis Dreilich Band und eben Oskar’s Mum. Weitere Infos zum Musikwettbewerb: www.thueringen-grammy.de