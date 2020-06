Erfurt Ein Paketzusteller wurde in Erfurt aus Wut über eine kurzzeitige Behinderung mit einem Baseballschläger angegriffen und am Rücken verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Paketzusteller in Erfurt mit Baseballschläger angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag kam es in Erfurt im Bereich der Schlachthofstraße, Ecke Heckerstieg, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Gegen 13.30 Uhr wollte ein Paketzusteller mit seinem zivilen Fahrzeug eine Grundstückausfahrt verlassen, als sich ein anderer Pkw-Fahrer laut Polizei dadurch scheinbar gestört oder behindert fühlte.

In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der Zusteller mit einem Baseballschläger angegriffen und am Rücken verletzt wurde. Dem Angegriffenen gelang es jedoch, den Baseballschläger an sich zu reißen und weitere Angriffe zu verhindern. Bei der Auseinandersetzung ging zudem das Mobiltelefon des Zustellers zu Bruch.

Der Angreifer stieg im Anschluss in sein Fahrzeug und flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben:

Größe: etwa 180 cm

kräftige Statur

40 - 50 Jahre

kurzes, graues Haar, eventuell Halbglatze

Brillenträger

Beim Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pkw mit Erfurter Kennzeichen handeln.. Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung oder Personen, die nähere Angaben zum Fahrzeug oder Kennzeichen des mutmaßlichen Täters machen können.

