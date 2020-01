Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Peter Pane“ eröffnet erste Filiale in Thüringen

Wo bis zum Jahresende das Unternehmen Papenbreer unter der Marke „Cutters“ Textilien an junge Kunden verkauft hat, wird bald mit Burgern gehandelt: In das Haus am Anger 33, dessen Fassade eine Bismarck-Statue schmückt, wird ein Restaurant der Kette „Peter Pane“ einziehen. Das Restaurant, das als Burgergrill und Bar firmiert, hat seinen Stammsitz in Lübeck im Stammhaus der Kaufmannsfamilie Junge.

Seit 1907 ist es Ausgangspunkt für systemgastronomische Konzepte unter der Leitung von Patrick Junge, wie die Webseite des Unternehmens verrät. 35 Standorte weist die Karte der Burgergrills aus, der in Erfurt ist der erste in Thüringen. „Unser tagtäglicher Anspruch ist es, frische, regionale Zutaten mit einem Lächeln zu servieren. Ob unnachahmliche Burger, frische Salate oder spritzige Cocktails, Peter Pane ist das Nimmerland mit Qualitätsversprechen", heißt es in der Beschreibung des Unternehmens. Seit der Restaurierung des Hauses im Jahre 2004 schmückt wieder eine überlebensgroße Bronze-Statue Otto von Bismarcks, gestaltet von Christian Paschold, die Fassade des Hauses. Diese wurde aus Spenden finanziert und auf Initiative des Bismarckturmvereins Erfurt e. V. angefertigt. Die erste Statue von 1904 war 1945 beseitigt worden. In dem im Jahre 1900 abgetragenen Vorgängerbau „Haus zum Tannenberge und zum Grünen Löwen" hatte Bismarck im März und April 1850 als Abgeordneter des Erfurter Unionsparlaments gewohnt. An der Fassade des Hauses erinnert auch folgender Spruch an Bismarck: „In Erfurt habe ich mir meine diplomatischen Sporen verdient."