Das Buchhändler-Ehepaar Peterknecht eröffnete am Anger einen Popup-Store. Auch hier sollen im Herbst Veranstaltungen stattfinden.

Erfurt. Mit der Alten Parteischule wurde Corona-gerechter Veranstaltungsort gefunden. Auch Veranstaltungen im kleineren Kreis an Anger-Standorten

Peterknecht lädt wieder zu Lesungen in Erfurt ein

Einen Neustart mit Buchlesungen kündigt die Buchhandlung Peterknecht für den Herbst an. Ab Montag, 6. Juli, startet im Laden am Anger und beim Ticketshop Thüringen der Kartenverkauf für Abende mit Wladimir Kaminer, Susanne Fröhlich und vielen weiteren Autoren.

Hygienekonzept mit dem Gesundheitsamt vereinbart

„Wir haben lange überlegt, wie wir mit den bestehenden Corona-Auflagen Lesungen durchführen können“, sagt Peter Peterknecht. Mit dem Gesundheitsamt sei man aber mit einem Konzept überein gekommen. „Unsere Buchhandlung ist für ein großes Publikum zwar nun zu klein, doch wir freuen uns sehr, mit der Alten Parteischule in der Werner-Seelenbinder-Straße einen neuen Ort gefunden zu haben, der genügend Raum bietet.“ Zwar werde auch in der Buchhandlung am Anger 28 die eine oder andere Lesung stattfinden, dann aber mit deutlich weniger Gästen. Zu Peterknecht-Firmenjubiläum im Dezember, werden zudem im „Bookup-Store“ Thüringer Autoren präsentiert.

Vorverkauf für Veranstaltungen im Herbst beginnt

Im Herbst werden dann einige Lesungen – so auch mit Rolf Sakulowski, Matthias Platzeck und Siegbert Kardach – nachgeholt, die im Frühjahr dem Lockdown zum Opfer gefallen waren. Hierzu weist Peter Peterknecht darauf hin, dass in jedem Fall die bereits erworbenen Tickets in neue umgetauscht werden müssten. Denn nicht bei jeder stünde zum Wiederholungstermin ein gleich großes Kartenkontingent zu Verfügung. Schließlich verweist der Erfurter Buchhändler noch auf das kommende Krimifestival, das vom 16. Oktober bis zum 3. November stattfindet. Hier sind dann Lesungen mit Thomas Meyer und Franziska Rubin angekündigt.

Die gute Nachricht kommt zum Schluss: Während der Lesungen müssen keine Masken getragen werden.