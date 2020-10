„Philosophie ist eine Tätigkeit, die jeder betreiben kann“

In einem großen Zimmer im Haus Dacheröden versammeln sich ein Dutzend Menschen mit dem Ziel des gemeinsamen Nachdenkens. Dietlinde Schmalfuß-Plicht, die Leiterin der Erfurter Philosophischen Praxis „Milan“, hat eine ihrer monatlichen Veranstaltungen organisiert – im „Philosophy after work“ (Philosophie zum Feierabend) präsentiert sie den Teilnehmenden eine Passage aus einem philosophischen Text und moderiert die anschließende Diskussion. „Mit solchen Veranstaltungen will ich die Philosophie aus dem Elfenbeinturm herausbringen, denn jeder Mensch besitzt ein eigenes philosophisches Potenzial“, erklärt Schmalfuß-Plicht.

Und das gelingt an diesem Abend sehr gut, denn über zwei Stunden nimmt jeder eifrig teil an der Diskussion. Der dreiseitige Ausgangstext ist von dem französischen Philosophen Blaise Pascal. Darin geht es unter anderem um die menschliche Erkenntnisfähigkeit. Können durch die Forschung der Natur alle Fragen beantworten werden, oder ist die Erkenntnis der fundamentalen Wahrheiten und der letzten Begründungen für den Menschen unmöglich? Obwohl der Text sehr dicht ist, wird er von den Teilnehmern unter Anleitung von Schmalfuß-Plicht interpretiert und analysiert.

Was der Mensch wissen kann – eine der großen Fragen der Philosophie – führt die Diskussion von der Unendlichkeit bis zu überbauten Städten und der Beherrschung der Natur. Nach zwei Stunden kann eine endgültige Antwort nicht gefunden werden. „Das Anregen zum selbstständigen Nachdenken ist das, worum es dabei geht. Ich will den Leuten keine fertigen Antworten oder Interpretationen geben, sondern ihre Überlegungen begleiten und da helfen, wo es Schwierigkeiten gibt“, sagt die gelernte Philosophie-Praktikerin Schmalfuß-Plicht.

Dies ist nur ein Format, mit dem sie das erreichen will. Sie bietet außerdem Beratung und einzelne Gespräche an, philosophiert mit Kindern und moderiert einen philosophischen Salon. Die einzelnen Gespräche sind, so Schmalfuß-Plicht, ein Angebot für Menschen, die an sich oder an der Welt leiden. In solchen Gesprächen kommt auch der Anspruch der philosophischen Praxis zum Vorschein, indem sie als ein bereicherndes Gesprächsangebot zur Psychotherapie dienen soll. Viele Menschen seien nicht krank, sie benötigten vielmehr eine Orientierung, wie sie über ihre jeweiligen Probleme oder Situation nachdenken könnten. In diesen Fällen sei jemandem besser mit Philosophie geholfen. Das heiße jedoch nicht, dass eine Therapie in jedem Fall nicht nötig wäre. Es seien Fälle vorgekommen, in denen Schmalfuß-Plicht ihre Gesprächspartner an Therapeuten verwiesen hat. So sei der Bereich der philosophischen Praxis begrenzt, aber der großen Anzahl der Suchenden oft unbekannt.