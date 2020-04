Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Platz zum Verweilen: Hochbeete auf dem Erfurter Anger angelegt

Am östlichen Anger haben am Dienstagmorgen Mitarbeiter des Garten- und Friedhofsamtes vier mobile Hochbeete mit Bänken aufgestellt, die nun zum Verweilen einladen. Alle sind bepflanzt mit Frühjahrsblühern wie Stiefmütterchen, mit Kaiserkronen, mit Hornveilchen, mit Flieder und Kupferfelsenbirnen. Rund 200.000 Euro hat ihre Anschaffung gekostet.

Wie die Stadtverwaltung ankündigt, sollen in den nächsten Wochen weitere neue Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt folgen, unter anderem an der Schlösserbrücke. Diese werden anders aussehen als am Anger.