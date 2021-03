Mehrere beamte der Polizei haben in Marbach nach einem Wolf gesucht.

Polizei geht in Erfurt auf Wolfs-Jagd

Erfurt In Erfurt hatte die Polizei am Mittwoch einen ungewöhnlichen Einsatz. Im Ortsteil Marbach wurde angeblich ein Wolf gesichtet.

Bei einem größeren Polizeieinsatz im Erfurter Ortsteil Marbach wurde am Mittwoch nach einem Wolf gesucht. Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber unserer Zeitung erklärte, hatte sich ein Spaziergänger gemeldet, der ein "wolfsähnliches" Tier gesehen hatte. Der Spaziergänger sei mit seinen zwei Hunden unterwegs gewesen, die sich zusätzlich sehr untypisch verhalten hätten und sehr eingeschüchtert waren.

Bei der Suche der Beamten hatten die Polizisten auch ein Tier im Dickicht entdeckt, was einem Wolf ähnlich war. Dies sei dann jedoch in einen Wald geflüchtet, so dass man nicht erkennen konnte, ob es tatsächlich ein Wolf war. Mit im Einsatz war auch eine Mitarbeiterin des "Kompetenzzentrums Wolf" des Thüringer Umweltministeriums.

Ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelte, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Erneut Razzia in der Erfurter Innenstadt

80.000 Euro Schaden: 70-Jähriger kracht mit Auto in Apotheke