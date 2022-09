Polizei mit Großaufgebot in Erfurt beim Thüringenderby FC Rot-Weiß gegen FC Carl Zeiss Jena

Erfurt. Zum Thüringenderby am Sonntag muss rund um das Steigerwaldstadion mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. So will die Polizei die rivalisierenden Fanlager trennen:

Wenn am Sonntag ab 13 Uhr ein beachtlicher Tross an rot-weiß gekleideten Fußballfans von der Krämerbrücke in Richtung Stadion zieht, dann weiß der vorgewarnte Erfurter – es ist Derbyzeit. Endlich, werden die Fußballfans sagen. Denn das letzte Punktspiel zwischen beiden Mannschaften in Erfurt ist über fünf Jahre her. Am 9. September 2017 gewann RWE vor 12.499 Zuschauern mit 1:0.

In etwa genau so viele dürften es am Sonntag auch wieder werden. Anstoß ist um 16 Uhr, Einlass ab 14 Uhr. 12.100 Tickets gingen in Windeseile weg – ausverkauft. Was in Erfurt eine hauseigene Besonderheit aufweist. Hätte die Stadt ein fertiges Stadion, hätte RWE-Sportchef Franz Gerber locker 6300 Tickets mehr absetzen können. So aber muss er sich leider mit weniger zufriedengeben. Und trotzdem viel Geld bezahlen. So sollen allein 250 Security-Mitarbeiter im Stadion für Ordnung sorgen. Mit Sonntagszuschlag kostet jeder um die 200 Euro. Zudem werden für das Anwohnerschutzkonzept, das ab 10.000 Zuschauern greift, 15.000 Euro fällig. Die Schilder sind schon vor Ort, werden aber erst am Sonntag ab 8 Uhr in den vier Schutzzonen rund ums Stadion aktiviert und erst gegen 17 Uhr wieder weggeräumt. Damit will man verhindern, dass die Straßen rund um die Arena von Fußballfans zugeparkt werden.

Polizei mit mehreren hundert Beamten vor Ort

Auch die Polizei ist mit mehreren hundert Einsatzkräften gerüstet. Muss sie auch. Denn traditionell herrsche zwischen den Anhängern beider Vereine eine langjährige Fanfeindschaft, heißt es. Daher ist am Spieltag mit einem erhöhten Konfliktpotenzial, sowie mit Störungen zu rechnen. Die Erfurter Polizei bereitet daher einen umfangreichen polizeilichen Einsatz vor. Unterstützt wird sie dabei von Kräften der Bereitschaftspolizei Thüringen und Sachsen und der Bundespolizei. Die Trennung von rivalisierenden Fanlagern, insbesondere von gewaltbereiten Fans, hat aus polizeilicher Sicht höchste Priorität. Zur Sicherstellung einer friedlichen Anreise aller Zuschauer wird eine polizeiliche Begleitung der bahnseitig anreisenden Gästefans vom Hauptbahnhof zum Stadion erfolgen. Ebenso zur Abreise nach dem Spiel.

Anreise mit dem ÖPNV empfohlen

Die Erfurter Polizei empfiehlt den Stadiongästen die rechtzeitige Anreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Die Eintrittskarte dient als Fahrschein. Individuell anreisende Fans des FC Rot-Weiß Erfurt sollten die limitierten Parkplätze im Bereich der Thüringenhalle, mit Anfahrt über die Arnstädter Straße oder Werner-Seelenbinder-Straße, nutzen. Fans des FC Carl Zeiss Jena müssen das Parkhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße nutzen. Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über die Häßlerstraße. Aufgrund der begrenzten Parkplatzkapazitäten wird von der Polizei auf die grundsätzliche Nutzung von Fahrgemeinschaften hingewiesen.

Anwohnern wird Zufahrt ermöglicht

Die Johann-Sebastian-Bach-Straße wird zwischen der Arnstädter Straße und der Tschaikowskistraße für den Einsatzzeitraum voll gesperrt. Unmittelbar betroffenen Anwohnern werde die Zufahrt zu ihren Grundstücken selbstverständlich ermöglicht. Im Erfurter Hauptbahnhof, als auch zwischen Willy-Brandt-Platz und dem Steigerwaldstadion werde es zu temporären Einschränkungen für die Bahnreisenden, den Fahrzeugverkehr, aber auch für den öffentlichen Personennahverkehr kommen. Die Polizei versucht diese auf ein unabdingbares Maß zu reduzieren.

