Polizeimusikkorps erspielt 2000 Euro für guten Zweck

Das Polizeimusikkorps spielte in der Thomaskirche vor 575 Zuhörern. Als 2016 das erste der Benefizkonzerte stattfand, waren es nicht mal 300 gewesen. Polizeichef Jürgen Loyen und Pfarrer Christoph Knoll waren damals auf die Idee gekommen, einmal im Jahr für soziale Projekte in Erfurt ein derartiges Konzert durchzuführen. In diesem Jahr war als Star der bekannte Organist Nico Wieditz zu Gast. Gemeinsam mit dem Polizeimusikorchester spielte er mehrere Titel und zeigte, dass die Orgel weit mehr kann, als kirchliche Lieder zu begleiten. Fast drei Stunden gab das Orchester unter der Leitung von Dirigent David Preil alles und brachte die Kirche zum Beben. Songpaten hatten dreistellige Geldbeträge gespendet, um ihren persönlichen Wunschtitel an dem Abend zu hören. So entstand ein bunter Mix aus bekannten Hollywoodsongs. Insgesamt wurden an dem Abend 13 Lieder gespielt. Dank der vielen Unterstützer und der hohen Spendenbereitschaft kamen am Ende 11.400 Euro zusammen. Die Streetworker der Aidshilfe Thüringen, das Projekt Jonathan der Suchthilfe in Thüringen und das Projekt Bemmi der Bäckerei Roth werden von dem Geld unterstützt.