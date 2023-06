Auch 2022 sang der Steigerwaldchor in der Kaufmannskirche. Das Programm hatte der künstlerische Leiter Ralf Jorik Schöne zusammengestellt. Die Leitung des Chores übernahm bei diesem Konzert Anna Ernst.

Premiere bei Konzert des Steigerwaldchores in Erfurter Kaufmannskirche

Erfurt. Der Steigerwaldchor aus Erfurt ist am Samstag wieder in der Kaufmannskirche zu erleben. Doch es gibt ein Novum dieses Mal.

Der Steigerwaldchor hat sich längst auch über Erfurts Grenzen hinweg einen Namen gemacht. Am Samstag, 17 Uhr, ist er nun wieder in der Kaufmannskirche zu erleben. Das Motto: „Schläft ein Lied in allen Dingen“.

Für das Konzert hat Chorleiter Ralf Jorik Schöne eine Auswahl klangvoller Chorlieder zusammengestellt und mit den Sängern und Sängerinnen einstudiert. Im Konzert ist der Chor erstmals mit Elias Wöllner am Dirigentenpult zu erleben. Neben den poetischen Chorstücken werden mit Blockflöten-Sonaten von Georg-Friedrich Händel klangvolle und zugleich liedhafte Kompositionen erklingen.

Mehr als 60 aktive Sänger

Der Chor wurde 1951 unter dem Namen „Optima-Chor“ gegründet und war bis 1990 Teil des „Thomas-Müntzer-Ensembles“ in Trägerschaft des Büromaschinenwerkes „Optima Erfurt“. Nach Auflösung der Kulturabteilung des Werkes gründeten die Chormitglieder 1991 den gemeinnützigen Verein „Erfurter Steigerwald-Chor“. Über 60 aktive Sängerinnen und Sänger quer durch alle Altersstufen singen im Steigerwaldchor. Zum Kernrepertoire des Erfurter Steigerwald-Chores gehört eine große Vielfalt an Liedern zu unterschiedlichen Themenkreisen: Volkslieder, klassische Chormusik, Opernchöre, Schlager und Lieder aus Musicals.

Samstag, 10. Juni, 17 Uhr, Kaufmannskirche