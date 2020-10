Probefahrt endet nach 20 Metern mit 60.000 Euro Schaden

Erfurt. Buchstäblich nach hinten los ging die Probefahrt eines 89-Jährigen mit einem neuen VW ID3 Elektroauto am Mittwoch in Erfurt.

Eine Probefahrt ging am Donnerstagvormittag für einen 89-jährigen Mann im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los. Der Rentner wollte in einem Autohaus in Linderbach das neue Elektromodell ID3 von VW, testen.

Auf dem Parkplatz verwechselte er laut Polizei Gas und Bremse und fuhr etwa 20 Meter rückwärts. Die Fahrt endete in der Glasfront des Autohauses. Neben dem Probewagen und der Glasfront wurde ein weiteres Fahrzeug im Ausstellungsraum beschädigt. Der Schaden wird auf über 60.000 Euro geschätzt.

Der Unglücksfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region