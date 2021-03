Proteste in Erfurt: „Keine leeren Versprechungen mehr“

Mahnwache an der Maus auf dem Erfurter Anger: Kohle stoppen, Klima retten – so lauteten die Forderungen von Luisa Krichbaumer (links) und Kathleen Ehrlich vom BUND.

Zum globalen Klimastreik „No More Empty Promises“ gab es am Freitag auch in Erfurt diverse Aktionen, quer über die Stadt verteilt. Keine leeren Versprechungen mehr – so lautete das Motto der vom Bündnis für Klimagerechtigkeit Erfurt organisierten Proteste. Die Bandbreite der Forderungen war groß: Sie reichten von der Rettung des Ackerlandes bei Urbich vor einer Gewerbeansiedlung über die Umwandlung des Flughafens Erfurt-Weimar zu einer Ökosiedlung bis hin zu der Aussage, das Klima sei nur zu retten, wenn Kapitalismus, Rassismus und Kolonialismus überwunden würden.