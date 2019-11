Python vor Zoopark in Erfurt ausgesetzt – Belohnung für Hinweise zum Halter

Am 9. November ist eine Schlange vor dem Thüringer Zoopark in Erfurt ausgesetzt worden. Wie das Tierheim Erfurt auf Facebook schreibt, sei der Python in einem winzigen Terrarium und bei Eiseskälte vor dem Zoopark abgestellt worden.

Peta setzt Belohnung aus

„Die kalten Temperaturen waren für das exotische Reptil lebensgefährlich“, schreibt PETA in einer Pressemitteilung. Die Tierschutzorganisation hat nun für Hinweise zum Halter eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Zeugen können sich telefonisch unter der 0711-8605910 oder per E-Mail bei der Tierschutzorganisation melden. Das sei anonym möglich.

Auch das Erfurter Tierheim, wo die Schlange nun versorgt wird, bittet um Hinweise zu dem Unbekannten.

