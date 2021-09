Querdenker bedrängt Laschet bei Wahlkampf-Auftritt in Erfurt

Erfurt. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet wird bei seinem Wahlkampfauftritt in Erfurt von einem bekanntern Mann aus der Querdenker-Szene bedrängt. Laschet reagiert souverän.

Bei dem Auftritt von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet am Freitag in Erfurt wurde seine Rede von Gegnern der Corona-Maßnahmen mit Zwischenrufen gestört. Es gab laute Pfiffe und Buhrufe, aber auch lauten Applaus für Laschets Reaktionen darauf und seine Klarstellung, dass die Union nicht mit der AfD zusammenarbeiten werde.

Mann springt auf Bühne von Laschet

Ein Mann sprang jedoch während seines Auftritts die Bühne und stand plötzlich neben dem Unions-Kanzlerkandidaten. Laschet wies die Sicherheitskräfte an, den Mann durchzulassen. Dabei handelte es sich um den laut Medienberichten in der Querdenken-Szene bekannten "Busfahrer Thomas Brauner". Er beklagte sich über die Corona-Maßnahmen der Thüringer Landesregierung in den Schulen, die in den ersten zwei Wochen ein Bußgeld für Eltern vorsehen, deren Kinder sich weder impfen noch testen lassen und auch nicht als genesen gelten.

Tag 19, den wir @ArminLaschet auf seiner Wahlkampftour begleiten. Querdenker Thomas Brauner läuft auf die Bühne auf dem Anger in #Erfurt. AL schickt Sicherheit zurück, hält sein Mikro hin. @BILD pic.twitter.com/YdWoWKjKJZ — Annika Raasch (@annikaraasch) September 3, 2021

Applaus und Buhrufe für Laschet

Danach verwies er den Mann wieder hinter die Absperrung, verwies aber darauf, dass zunächst das Land Thüringen für Schulen zuständig sei. Laschet entgegnet nach Angaben von Focus online zudem: "Wenn wir uns in einer Pandemie befinden, die nicht schön für uns alle ist, warum zwinge ich dann die Kinder in die Schule?" Dabei gab es Applaus aus dem Publikum. Allerdings sei eine Maskenpflicht an Schulen wegen der Reiserückkehrer wichtig, was zu Buhrufen führte. Dazu lehne er eine eine Impflicht für Kinder ab.

Wiederholt versuchte Laschet, die Menschen zu beruhigen und ließ noch eine weitere Frage eines Landwirts zu. "Erfurt ist eine diskussionsfreudige Stadt", sagte Laschet am Ende.

Brauner wurde in Thüringen bekannt, als er teils verängstigten Schülern als Fahrer eines Schulbusses dazu aufforderte, ihre Masken abzusetzen, was auch zu Anzeigen führte. Einen Auftritt hatte er etwa auch bei einer corona-kritischen Mai-Demonstration in Weimar.

