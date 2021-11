Raser will in Erfurt Vater mit Tochter umfahren

Erfurt. Die Polizei meldet aus Erfurt einen rücksichtslosen Fahrer, der einen Fußgänger und seine Tochter nicht nur beschimpfte und beleidigte, sondern auch umfahren wollte. Außerdem meldet die Polizei diese Vorfälle.

Sonntag zwischen 11.05 Uhr und 11.15 Uhr kam es im Erfurter Ortsteil Marbach in der Straßen Hungerbachsgrund und Kakteenweg zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 33-jähriger Mann war laut Polizei mit seiner Tochter zu Fuß unterwegs. Als ihm ein silber-graues Auto mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam, sprach der 33-Jährige den Fahrer auf dessen rücksichtslose Fahrweise an.

Sofort wurde er von diesem beschimpft und bedroht. Anschließend wendete der unbekannte Mann seinen Wagen und fuhr unter starkem Beschleunigen direkt auf den 33-Jährigen und seine Tochter zu. Der Vater konnte sein Kind glücklicherweise noch auf den Grünstreifen schubsen. Jedoch wurde er selber vom Stoßfänger und Seitenspiegel des silber-grauen Autos getroffen. Dabei verletzte er sich leicht. Der Täter setzte seine Fahrt in Richtung Blumenstraße fort.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter und seinem Fahrzeug blieben jedoch ohne Erfolg. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den silber-grauen PKW und den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Einsatznummer 21453769 beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden.

Einbruch in ein Büro

Sonntagnacht kurz vor 1 Uhr wurde die Erfurter Polizei in die Hugo-John-Straße gerufen. Durch einen Sicherheitsdienst wurde ein Einbruch in ein Büro festgestellt. Unbekannte Täter hatten eine Scheibe des Gebäudes eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Anschließend entwendeten sie einen Computer im Wert von ungefähr 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Diverse Rauschgiftverstöße

Auch an diesem Wochenende führte die Polizei zahlreiche Kontrollen im Bereich der Rauschgiftkriminalität durch. Dabei konnten insgesamt acht Verstöße festgestellt werden. Die Beschuldigten hatten meist kleinere Mengen an Rauschgift bei sich. Die Drogen wurden beschlagnahmt und Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Straßenbahn-Wartehäuschen durch Brand beschädigt

Freitagabend kurz vor 20 Uhr rief ein aufmerksamer Bürger den Notruf der Feuerwehr. Er beobachtete gerade, wie mehrere Jugendliche abgelegte Zeitungen anzündeten und so einen Brand in einem Straßenbahn-Wartehäuschen im Julius-Leber-Ring in Erfurt verursachten. Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen. Jedoch wurden neben diversen Zeitungen auch zwei Glasscheiben des Wartehäuschens beschädigt. Der genaue Schaden konnte noch nicht benannt werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandstiftung.

