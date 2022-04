Rechtsextreme Partei verliert gerade bezogenes Büro in Erfurt

Erfurt. Die nationalsozialistische Revolution soll von Erfurt aus die Republik zurückerobern – so schrieb es die 2021 gegründete NSP auf ihrer Webseite. Doch nun hat der Eigentümer das neue Büro gekündigt.

Die rechtsextreme "Neue Stärke Partei" (NSP) wird ihre gerade bezogene Bundesgeschäftsstelle in Erfurt verlieren. Erst am Wochenende hatte sie das Büro in einem Industriegebiet im Süden der Thüringer Landeshauptstadt eingeweiht. Nach Recherchen von MDR Thüringen hat der Eigentümer des Bürohauses nun der rechtsextremen Splitterpartei gekündigt.

Ihm sei nicht bewusst gewesen, welche Organisation sich in seinem Haus eingemietet habe, erklärte Frank Orschler, Geschäftsführer der Königsee Implante GmbH. Nach seinen Angaben wurde der Mietvertrag über eine persönliche Bekanntschaft zwischen einem der Mieter und einer Mitarbeiterin seiner Hausverwaltung angebahnt. Über den politischen Hintergrund und die Parteimitgliedschaft sei angeblich nichts bekannt gewesen. Solche Menschen hätten in seiner Immobilie nichts zu suchen, sagte Orschler. Darum habe er den Mietvertrag fristgerecht gekündigt.

Allerdings sieht der Vertrag eine Kündigungsfrist von sechs Monaten vor. Der Mietvertrag gilt seit dem 1. April dieses Jahres für ein Büro mit circa 25 Quadratmetern. Dafür bezahlen die Rechtsextremisten 320 Euro. Den Vertrag soll der Stellvertretende Vorsitzende der rechtsextremen Kleinstpartei, Enrico Biczysko, unterschrieben haben.

Die "Neue Stärke Partei" (NSP) ist ein rechtsextremes Sammelbecken von Neonazis, ehemaligen Mitgliedern des "Dritten Weges" und der NPD. Sie war Mitte 2020 aus dem rechtsextremen Verein "Volksgemeinschaft" hervorgegangen und versucht nun bundesweit Strukturen aufzubauen. So registrierten Polizei und Verfassungsschutz Aktivitäten in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Nachdem die Partei ihre Immobilie am Erfurter Herrenberg verloren hatte, fand sie zuletzt einen neuen Anlaufpunkt in einem Garagenkomplex.

