Erfurt. Am Freitag kam es in Erfurt zu einem Autounfall mit einer Straßenbahn und einem weiteren Pkw.

Rentner übersieht Straßenbahn und verursacht Autounfall in Erfurt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Straßenbahn kam es Freitagmittag im Bereich der Leipziger Straße in Erfurt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, kam ein 83-Jähriger aus der Parkplatzausfahrt des Ernst-Neufert-Weges und bog verbotswidrig nach links auf die Leipziger Straße ab. Dabei übersah der Senior die Straßenbahn, die in Richtung Ringelberg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Das Auto des Rentners wurde von der Tram mitgerissen und kollidierte mit dem Auto einer 61-Jährigen. Bei dem Unfall wurden der 83-Jährige und die 61-Jährige leicht verletzt.

An der Straßenbahn entstand ein Schaden von ca. 15.000 EUR. Das Auto des Seniors wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch der Pkw der Frau wurde in Mitleidenschaft gezogen.

