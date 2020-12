Rock und Klassik zum Advent: Livestream-Konzert aus Erfurt am Sonntag

Weihnachten ohne Weihnachtskonzert ist wie Aschenbrödel ohne drei Haselnüsse, Klöße ohne Soße oder Erfurt ohne Dom. Das sagt Vinzenz Heinze. Und bietet deshalb auch trotz Corona ein festliches musikalisches Programm. Bereits 14 Mal in diesem Jahr hat er unter dem Titel „Sonntagabend.tv“ eingeladen - eine Reihe, die zwischen Mai und Juli online rund 70.000 Zuschauer hatte. Und wieder hat sich der 33-Jährige Künstler tolle Gäste zum Livestream-Konzert am Sonntag in den Erfurter Kaisersaal eingeladen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Mit Abstand treten dort dann mit ihm auf: Die wunderbare Anna Steinhardt von seiner Herzensband Annred, die Weimarer Sängerin Anja Mann, Tenor Alexander Herzog, Christopher Josh Passt mit seiner Trompete. Und auch das Streichquartett der Thüringen-Philharmonie ist dabei.

Jetzt mehr Zeit zum Proben

„Vinz“ Heinze, der singende Künstler am Klavier, kündigt an: „Wir spielen ein modernes Programm mit traditionellen Weihnachtsliedern.“ Die Stücke seien extra für diese Veranstaltung neu arrangiert von Juri Lebedev, der in St. Petersburg lebt. „Die digitale Welt macht es möglich, sich auch über Tausende Kilometer hinweg auszutauschen“, so Heinze. Leider dürften wieder keine Zuschauer dabei sein, „sie können uns aber in gewohnter Weise per Paypal oder über Spendentickets auf www.kaisersaal-shop.de unterstützen.“

Der 1,95-Meter-Hüne ist allerdings niemand, der wegen der schwierigen Situation, in der sich seine Branche derzeit befindet, jammere. Nein, andere seien teilweise noch schlimmer dran, zudem sei staatliche Hilfe ankündigt. „Es gibt immer einen Weg“, sagt Heinze, der in Gotha geboren wurde und sich mit Annred einen Namen weit über die Grenzen des Freistaats hinaus gemacht hat. Und der nun Zeit findet „viel und oft zu proben“. Doch bei aller Lust am Üben, eine Art Prüfung, wie ein Konzert an diesem Sonntag, ist dann doch noch mal etwas Besonderes.

Sonntag, 18.30 Uhr, Livestream aus dem Kaisersaal in Erfurt, kostenlos im Internet auf Facebook und Youtube.

Das könnte Sie auch interessieren: