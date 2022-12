Rot-Weiß Erfurt bittet um Spenden warmer Kleidung

Erfurt. Wenn es kälter wird, braucht es wärmende Kleidung. Der Erfurter Fußballklub bittet nicht nur seine Fans um Unterstützung für bedürftige Menschen mit warmer Kleidung.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, die Tage werden kürzer und auch kälter. Was die RWE-Fans kaum stört. Sie sonnen sich mit der Mannschaft derzeit unerhofft, aber nicht unverdient, an der Tabellenspitze der Regionalliga. Doch so warm dieser Platz vom Gefühl her auch sein mag, der Cheftrainer der ersten Mannschaft, Fabian Gerber, denkt da weiter. Über den Fußball hinaus. An jene Menschen, große und kleine, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und oft nicht einmal die richtige Kleidung haben, wenn der Winter mit Kältegraden näher rückt.

Videobotschaft auf der RWE-Internetseite

„Gerade in der Weihnachtszeit möchten wir auch an diejenigen denken, die auf Hilfe angewiesen sind“, sagt Gerber, auf dessen Initiative hin diese Aktion angeschoben wurde. „Ich möchte damit aufrufen, an die zu denken, die Hilfe benötigen. Und dass es nicht immer nur Geldspenden sein müssen“, so Gerber. Und weiter: „Deswegen haben wir uns mit der Erfurter Tafel zusammengetan und möchten alle – nicht nur die Erfurter Fußballfans - bitten, entbehrliche und dringend benötigte Kleidung in gutem Zustand (Mützen, Handschuhe, Jacken und auch Schlafsäcke für obdachlose Menschen) zu spenden“. Gesucht werden sowohl gut erhaltene Kleidungsstücke für Erwachsene, als auch für Kinder, sagt er. Gerber möchte, dass sich der Klub, der in der Zeit vor ihm in der Stadt oft als eher wenig sympathisch wahrgenommen wurde, enger ins gesellschaftliche Leben Erfurts einbringt. Damit, so Gerber, könne man als Vorbild viel erreichen, um etwas zurückzugeben. Das sei ihm ein persönliches Anliegen. „Ich bitte um kräftige Unterstützung“, sagt er und verweist auch auf seine Videobotschaft auf der RWE-Internetseite.

Sammelpunkt ist die Kasse West 2 am Steigerwaldstadion

Der Fußballklub und die Tafel werden die Spenden für Groß und Klein gebündelt entgegennehmen und gemeinsam an Bedürftige verteilen. Bis zum 15. Dezember wird gesammelt, am 16. - einen Tag vor dem letzten Heimspiel des Jahres - könne die Ausgabe der Kleidungsstücke in der Erfurter Tafel in der Auenstraße erfolgen. Genau richtig, denn die Wetterfrösche sagen ab Mitte nächster Woche Nachttemperaturen von bis zu Minus acht Grad voraus. Andrea Kranhold, die Chefin der Erfurter Tafel, ist sehr angetan von Fabian Gerbers Initiative. Denn die Kleiderkammer hatte sich zuletzt zusehends geleert.

Spenden kann man am Freitag von 12 bis 15 Uhr und in der nächsten Woche bis zum 15. Dezember, jeweils am Fanshop an der Kasse West 2 zu folgenden Öffnungszeiten: Dienstag 16 bis 19 Uhr, Mittwoch 12 bis 15 Uhr, Donnerstag 16 bis 19 Uhr.