Ruhige Nacht für Feuerwehr und Rettungsdienst in Erfurt

Erfurt. Für Feuerwehr und Rettungsdienst war die Silvesternacht in Erfurt wegen des Verkaufsverbots für Feuerwerk eine vergleichsweise ruhige. Zwischen 18 Uhr am Abend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen rückte die Feuerwehr Erfurt zu insgesamt sieben Einsätzen aus. Zweimal mussten brennende Müllcontainer gelöscht werden, einmal eine brennende Hecke. Ein weiterer Einsatz war eine technische Hilfeleistung im Bereich der Deutschen Bahn, wo eine verletzte Person behandelt werden musste. Der Rest waren nach Feuerwehrinformationen sogenannte Kleineinsätze und ausgelöste Brandmeldeanlagen. Im gleichen Zeitraum kam es zu 36 Einsätzen des Rettungsdienstes im Stadtgebiet.

Zum Vergleich: In der Nacht zum 1. Januar 2020 hatte es in Erfurt 21 kleinere Brände gegeben, was die Feuerwehr ebenfalls als „ruhige Nacht“ eingestuft hatte. Der Rettungsdienst war in der Silvesternacht 2019/2020 zu 57 Einsätzen unterwegs.

Auf dem Erfurter Domplatz trafen sich in der diesjährigen Silvesternacht bei mitternächtlich leichtem Nieselregen nur wenige Feierlustige. Die Polizei war zeitweilig mit zwei Fahrzeugen und mehreren Beamten vor Ort, um größere Treffen im Ansatz zu unterbinden. Einen vergleichsweise ruhigen Start in den Tag hatte am Neujahrsmorgen auch die Stadtreinigung. Kein Vergleich zu den Vorjahren, an denen die Hinterlassenschaften der Partynacht von den Feiernden auf vielen Straßenzügen einfach zurückgelassen wurden und Reste von Papier, Flaschen und abgebrannter Pyrotechnik noch Tage später sichtbar das Straßenbild bestimmten.