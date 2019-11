„Rupfi“ kommt zum 169. Erfurter Weihnachtsmarkt zurück

„Rupfi“, Erfurts letztjähriger Star des Weihnachtsmarktes, kehrt zurück. Am kommenden Dienstag, pünktlich zur Eröffnung der 169. Auflage des adventlichen Volksfestes um 17 Uhr, wird „Rupfi“ „fast vollständig in ganzer Größe“ wieder am Märchenwald zu sehen sein. In welcher Form, das wollte Marktmeister Sven Kaestner noch nicht verraten. Fakt ist, der Baum, der vor Jahresfrist deutschlandweit für viel Aufmerksamkeit, Mitleid und auch Belustigung sorgte, hat für lange Zeit seinen Platz im Herzen der Erfurter und ihrer Gäste gefunden. Nicht zuletzt deswegen, weil „Rupfi“ Nachkommen hat.

Nach dem Abschmücken des nicht ganz so attraktiven Exemplars wurden jede Menge Tannenzapfen geerntet. Aus denen haben Mitarbeiter des Garten- und Friedhofsamtes in mühevoller Handarbeit 1000 Setzlinge herangezogen. Einige präsentierte Gartenamtschef Sascha Döll am Mittwoch. 100 der kleinen „Rupfis“ werden 2020 nach Anmeldung auf der Internetseite der Stadt abgegeben. 900 Mini-„Rupfis“ sollen dann im Buga-Jahr verkauft werden. Mit dem Erlös wolle man Klimaanpassungsprojekte bedenken, so Döll.

20.000 stromsparende LED-Lämpchen lassen Baum glänzen

Der neue Baum - eine Weißtanne namens Martin, er ist 22 Meter hoch und kommt aus Martinfeld und wurde am Martinstag aufgestellt - darf erstmals in neuer Beleuchtung erstrahlen. Statt der stromfressenden 15-Watt-Lampen von einst hat die Stadt auf stromsparendes LED-Licht umgestellt. 20.000 Lämpchen in einer zwei Kilometer langen Lichterkette werden den Baum glänzen lassen.

Wenn am kommenden Dienstag Erfurts Weihnachtsmarkt für 27 Tage seine Pforten öffnet, sind die Erwartungen wie immer hoch. 1,7 Millionen Gäste zählte man im Vorjahr. „Ein bisschen mehr geht aber noch“, sagt Erfurts Kulturbeigeordneter Tobias Knoblich. 30 Busse werden pro Tag die Landeshauptstadt anfahren. Denn Erfurts Weihnachtsmarkt hat sich in den letzten Jahren einen exzellenten Ruf erarbeitet. Platz eins in Deutschland, Platz fünf in ganz Europa - das kann sich mehr als sehen lassen.

Dementsprechend beliebt sind die Plätze für die Händler. 282 hatten sich bis zum Stichtag 30. April beworben, 193 bekamen eine Zulassung von einer Kommission, um sich auf einer Länge von exakt 1209 Metern auszubreiten. 116 der Händler kommen aus Thüringen, 60 davon aus Erfurt. Darunter wie üblich, jede Menge Glühweinstände. 17 an der Zahl. Voraussetzung: sie müssen einen zu 30 Prozent überdachten Stehplatzbereich vorweisen können. Wer sich durchkosten will, muss mehrmals Anlauf nehmen. Neu dabei sei ein Glühweinteam junger Erfurter, wie Kaestner verriet.

Erstmals fehlt Kirschbaum-Käsestand auf Anger

Ansonsten setze man auf Bewährtes - z.B. die Öko-Backstube des Thüringer Ökoherz e.V. - und auf hohe Qualität, denn der Erfurter Weihnachtsmarkt sei auch ein wirtschaftliches Ereignis für die Stadt. Der Marktmeister kam aber nicht umhin, auch von Absagen zu berichten. Der Kirschbaum-Käsestand auf dem Anger fehlt erstmals. „Kein Personal“ habe man zur Entschuldigung erklärt.

Außerdem ist die Strecke vom Domplatz über Fischmarkt und Anger bis zum Bahnhof gut frequentiert. Dazu kommen diverse private kleinere Weihnachtsmärkte, mit denen man in Verbindung stehe, so Kaestner. Auch an das Thema Müll ist gedacht worden. Auf dem städtischen Weihnachtsmarkt werden 25 Müllgefäße à 240 Liter Fassungsvermögen zusätzlich aufgestellt. Man setze grundsätzlich auf Mehrweg-Trinkgefäße, sagt der Marktmeister. Thermobecher seien nicht erwünscht. Er hoffe, dass die privaten Märkte dem Beispiel Folge leisten.

Und wer seine Einkäufe nicht mit sich herumtragen will, der kann sie in diesem Jahr erstmalig in der Langen Brücke 58 abgeben. Eine weitere Neuerung: Das Eröffnungsmärchen „Die Weihnachtswichtel“ wird in diesem Jahr erstmals am Dienstag um 17 Uhr auf den Domstufen vom Kinder- und Jugendtheater „Die Schotte“ aufgeführt. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt bis zum 22. Dezember täglich ab 10 Uhr. Von Sonntag bis Mittwoch kann sich bis 20 Uhr vergnügt werden, am Donnerstag bis 21 Uhr, am Freitag und am Samstag bis 22 Uhr.

Das könnte Sie auch interessieren:

Neuer Platz für mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Erfurt gefunden