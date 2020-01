Scheunenfund als Blickfang auf der Erfurter Oldtimer-Messe

Fans von Oldtimern aller Art kamen am Wochenende auf der Erfurter Messe auf ihre Kosten. Zu bestaunen gab es bei der Oldtema nicht nur manches herausgeputzte Schätzchen, mit dem der Opa mit der Oma ins Kino gefahren ist, sondern vom Keilriemen über den Beiwagen bis zur Motorhaube alles, was das automobile Bastlerherz begehrt.

Historische Autos und Motorräder waren Samstag und Sonntag zu bestaunen. Nach Angaben von Veranstalter Klaus Werner waren knapp 380 Aussteller in zwei Hallen und auf dem Außengelände vertreten. Gezeigt wurde unter anderem der legendäre BMW Dixi oder ein Dreirad aus den 1920er-Jahren, sagte Veranstalter Klaus Werner, der selbst zehn Jahre Rallye-Fahrer in der DDR gewesen ist. In seiner aktiven Zeit habe er in Erfurt gelebt, da lag es nahe, hier die Oldtimer-Messe zu starten. Bastler oder Sammler ist Werner inzwischen nicht mehr, wie er sagt. Gleichzeitig verwies er aber stolz auf die ausgestellten Fahrzeuge.

Alexander Kögel in seinem Alfa Spider, Baujahr 1971. Foto: Frank Karmeyer

Wer sich stilecht einkleiden wolle, der war am Stand von Frank Rettig an der richtigen Adresse: Motorrad-Jacken und -Mäntel in allen Größen, dazu Helme aus den 30er- bis 80er-Jahren gab es bei ihm zum Kauf oder Tausch. Diverse Oldtimerclubs präsentierten am Wochenende ihre Schätze. Mit dabei war auch Nico Winkler aus Hessen, der mit einem Scheunenfund für Aufsehen sorgte: Eine Adler mit 98 Kubikzentimetern Hubraum, Baujahr 1939, die noch gänzlich von Rost überzogen ist und noch auf ihre Aufarbeitung wartet.

Auf Hochglanz gebracht waren die Fahrzeuge des Alfaclubs. Alexander Kögel ließ nicht nur unter die Motorhaube seines Spider, Baujahr 1971 blicken, sondern verriet auch gern Details aus den zehn Jahren, die er für die Restaurierung des Fahrzeugs hat aufwenden müssen. „Ich bin gelernter Karosseriebaumeister“, sagt er schmunzelnd - und warnt Nachahmer davor, ein solches Projekt ohne entsprechendes Vorwissen anzugehen.