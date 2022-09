Vor allem für Radfahrer war der Schmidtstedter Knoten in Erfurt eher schwierig zu überqueren. (Archivfoto)

Schmidtstedter Knoten in Erfurt mit Einschränkungen wieder freigegeben

Erfurt. Am Freitagmittag ist der Schmidtstedter Knoten in Erfurt wieder für den Verkehr freigegeben worden. Restarbeiten sorgen weiterhin für Einschränkungen.

Als letztes wurden noch Markierungen auf der neuen Asphaltdecke aufgetragen. Diese sollen vor allem Radfahrer direkt und übersichtlich durch den Verkehrsknotenpunkt führen. Laut Stadtverwaltung müssen Verkehrsteilnehmer weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Soll ab 12. September die provisorische Asphaltüberfahrt an der Mittelinsel zurückgebaut werden. Dafür muss an diesem Tag eine Fahrspur in der Weimarischen Straße stadtauswärts gesperrt werden.

Des Weiteren wird jeweils eine Fahrspur der Weimarischen Straße stadteinwärts in Richtung Bahnhof und Stauffenbergallee gesperrt. Grund dafür sind notwendige Sanierungen am Schachtsystem unterhalb der Mittelinsel. Während der Bauarbeiten im Sommer hatte sich herausgestellt, dass die Schachtwände instabil geworden sind und deshalb Einsturzgefahr besteht. Solange können Radfahrer die Mittelinsel noch nicht überqueren und werden über die Kreuzung Wilhelm-Busch-Straße umgeleitet.