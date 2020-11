„Schwere Zeiten“: Zwangspause im Erfurter Theater

Für einen Monat werden alle Freizeitaktivitäten heruntergefahren. Im November wird es damit still in Sachen Kunst und Kultur – „Alarmstufe rot“ vermelden Künstler und die gesamte Veranstaltungsbranche auch in Erfurt. Gewarnt wird in sozialen Netzwerken vor einem Kahlschlag in der Kulturszene und die unbedingte Systemrelevanz auch dieses Lebensbereichs betont. Während Bildung weiterhin ermöglicht werden soll, in Bibliotheken, Schulen und außerhalb davon, werden Museen und Theater in den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zum Freizeitbereich gezählt – und müssen schließen. Von Land und Stadt finanziell gefördert, ist das Theater im Unterschied zu Solo-Künstlern und freier Szene gewiss nicht in existenzieller Gefahr – schmerzlich ist der stille November für die rund 300 Beschäftigten des Theater Erfurt und dessen Publikum allemal.

Den ganzen November über wird es keine Vorstellungen im Theater geben. Hinter der Fassade jedoch komme das Theater seinem Auftrag nach, Kunst zu machen und bereite sich auf den Wiederstart vor. „Das bedeutet, dass wir für alle geplanten Produktionen proben und dafür auch die Bühnenbilder und Kostüme anfertigen“, wie Theatersprecherin Alexandra Kehr erklärt. „Es sind schwere Zeiten, aber gerade für die Künstler und unsere Mitarbeiter ist es wichtig, dass wir wie gewohnt gemeinsam etwas schaffen und uns nicht in die Isolation begeben“, hatte Generalintendant Guy Montavon am Montag zum Probenbeginn für „Alcinas Insel“ gesagt.

„Wir bereiten derzeit Produktionen bis Anfang März vor. Das bedeutet auch, dass unser Ensemble und etwaige Gäste beschäftigt sind und wir unsere Verträge einhalten. Auch die Planungen für die Domstufen-Festspiele 2021 laufen bereits“, sagt Alexandra Kehr. Derzeit gelte es, Absprachen mit den Subunternehmen der Produktion wie den Gerüstbauern zu treffen, die auch die Unterkonstruktion für das Bühnenbild auf den Stufen bauen.

Werkstatt arbeitet in zwei Schichten

Da die Theaterproduktionen einen enormen Vorlauf benötigten, liefen Prozesse hinter den Kulissen weiter. Abgefedert wird in einigen Bereichen die Situation durch Kurzarbeitergeld, in anderen werde voll weiter gearbeitet. Dort, wo Homeoffice möglich ist, werde von zu Hause aus gearbeitet. So gibt es in den Werkstätten Kurzarbeit, zu Hause bleibe aber niemand. Gearbeitet werde dort tagsüber in zwei Schichten, damit in den Räumlichkeiten Abstände eingehalten werden können. Auch die Bühnentechnik sei teilweise in Kurzarbeit, da aktuell nur an sechs Tagen von Montag bis Samstag geprobt werde.

Alle gehen von einem Wiederstart im Dezember aus. Zu Wochenbeginn haben die Proben für „Alcinas Insel“ begonnen, einen Opernabend mit Musik von Georg Friedrich Händel. Normalerweise wäre die Premiere am 21. November gewesen. Nun werde nach einem neuen Termin gesucht – ebenso wie für „Dichterliebe“, die ebenfalls im November erscheinen sollte. „Die Ensembles beider Produktionen proben gemäß den vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln“, teilt das Theater mit. Noch in dieser Woche werde das Theater seinen Spielplan für Dezember bis Anfang Februar bekanntgeben und veröffentlichen. Einen Plan B gibt es aktuell offenbar nicht: „Wir gehen aktuell davon aus, dass wir ab dem 1. Dezember wieder spielen können. Darauf richten wir uns momentan ein.“

Finanzielle Folgen sind noch nicht absehbar

Finanzielle Auswirkungen durch den Lockdown ließen sich aktuell noch nicht bemessen, heißt es auf Anfrage aus dem Theater. Fest stehe, dass der Lockdown einen großen Einschnitt bedeute. „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es zu viele Variablen, um die finanziellen Auswirkungen, der am Ende unterm Strich steht zu beziffern.

Der Beschluss zur Schließung der Theater ist eindeutig, so werde es einen Monat lang still um das Erfurter Theater. Das Theatergebäude werde allerdings ab sofort jeden Abend rot beleuchtet sein und damit auch ein Zeichen der Solidarität mit anderen Kulturschaffenden setzen. Der erst jüngst begonnene Schulterschluss mit der freien Szene bleibt allerdings auf der Strecke: Auch die Studiobox müsse nun leider entgegen der Ankündigung in der vergangenen Woche den Monat November geschlossen bleiben. Die Box stand seit Beginn der Spielzeit Akteuren der freien Szene verschiedener Genres zur Verfügung. „Sobald das Haus wieder öffnen kann, setzen wir die Veranstaltungen dort fort. Selbstverständlich sind wir im Gespräch mit Institutionen und Initiativen“, teilt das Theater mit.

Kann das Publikum nicht ins Theater, probieren sich manche Häuser an einem Streaming-Angebot, um die Kultur ins Wohnzimmer zu transportieren. Für das Erfurter Theater sei das aktuell kein Thema. „Das Publikum möchte Musiktheater live genießen. Die im ersten Lockdown vielfach produzierten Streaming-Angebote waren schnell wieder verschwunden“, heißt es dazu.

Anschaffung neuer Filtertechnik geplant

Das Hygienekonzept im Theater habe sich in den vergangenen Wochen bewährt, notwendige Vorkehrungen sollen weiter optimiert werden. So laufe die Lüftungsanlage im Moment mit einem sehr hohen Frischluftanteil. Damit dies auch in der kälteren Jahreszeit praktiziert werden kann, sollen die Umluftanlagen mit noch besseren Filtern ausgestattet werden. „Ein hoher Co2 Wert wird als Indikator für eine hohe Virenbelastung angesehen. Über diesen Wert lässt sich die Lüftungsanlage optimal steuern. Dafür müssen zusätzliche Messstellen errichtet werden“, informiert die Theater-Technikabteilung. Zur Finanzierung der Filtertechnik, Messfühler und der zugehörigen Migration in die bestehende Gebäudeleittechnik würden momentan Angebote eingeholt und Fördermittel beim Bundeswirtschaftsministerium beantragt.