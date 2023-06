Schwerer Unfall durch Wendemanöver in Erfurt

Erfurt. Ein unüberlegtes Wendemanöver führte in Erfurt zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Kleintransporter und ein Motorrad beteiligt waren.

Schwer verletzt wurde am frühen Freitagabend ein 23-jähriger Motorradfahrer, welcher die Weimarische Straße in Erfurt stadteinwärts befuhr. Eine rechts neben ihm mit einem Transporter fahrende Frau führte laut Angaben der Polizei verkehrswidrig ein Wendemanöver durch, in dessen Folge es zur Kollision kam. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro, am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.