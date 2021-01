Sechs Mieter vom Erfurter Pop-up-Store haben jetzt eigene Geschäfte

Der Pop-up-Store am Erfurter Fischmarkt hat sich nach Ansicht des Amtes für Wirtschafsförderung bewährt. Mindestens sechs frühere Mieterinnen und Mieter hätten inzwischen ein eigenes Ladenlokal gemietet, heißt es in einer Information für den Wirtschaftsausschuss. Weitere seien auf der Suche.

Online-Handel ist kein Ersatz für Geschäft vor Ort

Das Ladenlokal am Fischmarkt 11 wird jeweils für einige Monate zu günstigen Konditionen an Händler vermietet, die ihre Laufbahn starten oder bis dahin nur über das Internet ihre Waren verkauften. „Fast alle haben die Erfahrung gemacht, dass insbesondere bei kleinen Unternehmen und Produktpaletten der reine Online-Handel den stationären Handel nicht ersetzen kann“, heißt es von den Wirtschaftsförderern.

21 Mietverträge abgeschlossen

Der Pop-up-Store „F11“ ging 2018 in Betrieb. Seitdem hat das Amt 21 Mietverträge abgeschlossen. Allerdings mussten drei dieser Verträge wegen des coronabedingten Lockdowns im Frühjahr storniert werden.

Die Zahl der Gründer betrage sogar 39. Denn sie würden sich häufig eine gemeinsame Mietzeit teilen oder sich an Projekten beteiligen. Dabei seien auch Gründer zusammengekommen, die sich vorher nicht kannten. Neben den Ladeneröffnungen, die aus den Erfahrungen im Pop-up-Store resultierten, seien fast alle bisherigen Nutzer mit ihren Angeboten im Internet etabliert.

Der Wirtschaftsausschuss hatte das Amt im November mit der Zwischenbilanz beauftragt. Sie soll in der Sitzung am 13. Januar ausgewertet werden.