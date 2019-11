Serien-Jubiläum bei „Die jungen Ärzte“ - „Die besten Geschichten schreibt das Leben“

Chefautorin Heike Wachsmuth an ihrem Erfurter Arbeitsplatz im Kindermedienzentrum. In der 200. Folge geht es um die finale Facharztprüfung der jungen Ärzte.

Wo bekommen die nur immer ihre Geschichten her? Diese Frage stellt sich so mancher Zuschauer der beliebten, in Erfurt spielenden Serie um ein Team junger Ärzte. Bisher wurden fast 200 Folgen ausgestrahlt, jedes Mal schalten im Schnitt 2,4 Millionen Zuschauer ein. Ein Erfolg, der auch Heike Wachsmuth und ihren Kollegen zu danken ist.