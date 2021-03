Erfurt. Der Termin für das Shopping Wochenende in der Innenstadt steht. Die Vereinbarungen für Testtermine sollen über eine Hotline laufen. Es werden noch freiwillige Helfer gesucht. Die CDU befürchtet Bumerang.

Shopping-Wochenende in Erfurt: Testtermine nur nach telefonischer Anmeldung

Das Modellprojekt eines Einkaufs-Wochenendes für negativ auf Corona getestete Erfurter soll am 26. und 27. März stattfinden. Wie die Stadtverwaltung bestätigt, wird die Teilnehmerzahl von der Anzahl freiwilliger Helfer abhängig gemacht. Die CDU fürchtet einen „Bumerang“. Alle Infos zur Corona-Lage in Thüringen lesen Sie in unserem Live-Blog.