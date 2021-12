Diese sieben neue Schulbauvorhaben stehen im Erfurter Doppelhaushalt

Erfurt. „Die Stadt hat ausreichend Geld“, sagt der Dezernent Linnert bei der Vorstellung des Entwurfs. „Aber sie hat noch viel mehr Wünsche.“ Die Stadt will auch in diese Kindergärten und in Straßen investieren - sofern der Haushalt verabschiedet wird.

Ungewohnt pünktlich hat die Stadtverwaltung den neuen Haushalt vorgestellt. Der Entwurf soll kommende Woche in den Stadtrat eingebracht und könnte bereits im Februar beschlossen werden. Da es sich noch dazu um einen Doppelhaushalt für 2022 und 2023 handelt, winkt der Stadt eine lange Phase von Planungssicherheit.

Laut Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD) hat eine Entspannung der finanziellen Lage die Bearbeitung vereinfacht. Die Einnahmen etwa durch Steuern hätten sich gegenüber früherer Prognosen stark erhöht. Dank der Corona-Hilfen von Bund und Land und mit einem breiten Branchenmix sei Erfurt bislang vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen.

Auch die vom Land angepeilte Umstellung des kommunalen Finanzausgleichs trägt mit gut acht Millionen Euro zur Entspannung bei. Die Sozialausgaben steigen zwar weiter, aber nicht mehr so drastisch wie zuvor.

Nach der Buga sinken die Investitionen deutlich

„Die Stadt hat ausreichend Geld“, sagt Linnert. „Aber sie hat noch viel mehr Wünsche.“ Immerhin sei die Finanzplanung auch für die Folgejahre nun stabiler aufgestellt. Kürzungen seien nicht nötig. Dass die Investitionen deutlich sinken, begründet Linnert mit dem Ende der Buga-Maßnahmen. Die eingeplanten Vorhaben hätten zudem mehr Planungsvorlauf als in andern Jahren und seien daher verlässlicher. Die Preisentwicklung beim Bau und Materialengpässe stellten jedoch weiterhin Risiken dar.

Das meiste Geld soll in die Schulen investiert werden. Für sie sind im Doppelhaushalt 76 Millionen Euro eingeplant.

Schulen, Kitas und Leitstelle: Diese Maßnahmen sind geplant

Zu den bereits begonnenen Projekten sollen Maßnahmen an den Grundschulen 15 (Sporthallen-Neubau), 19 (Sanierung Sporthalle und Erweiterung) und 28 (Innensanierung), an den Regelschulen 5 und 23 (jeweils Innensanierung), an der Gemeinschaftsschule 6 (Erweiterung) und am Förderzentrum 4 (Sporthallen-Sanierung) begonnen oder zumindest geplant werden. Neue Schulstandorte sind im Haushalts-Entwurf nicht berücksichtigt.

Bei den Kitas sollen fortgesetzt oder begonnen werden die Einrichtungen in Frienstedt (Ersatzneubau), an der Sofioter Straße, am Haselnußweg (beide Generalsanierung), in Stotternheim (Erweiterung), in Gispersleben und am Ringelberg (beide Neubau).

Größte Einzelinvestition ist die neue Leitstelle mit Katastrophenschutzhalle, für die allein im ersten Bauabschnitt 20 Millionen Euro eingeplant sind. Bis 2026 soll zudem das Modellvorhaben Südost umgesetzt werden, für das 45,6 Millionen Euro reserviert sind, darunter fast 40 Millionen Euro an Fördermitteln.

In Radwege wird künftig deutlich mehr investiert

Dauerhaft auf ein Niveau um die 4 Millionen Euro pro Jahr steigen sollen die Ausgaben für den Radwegebau. Zu den großen Projekten im Haushalt gehört neben der Magdeburger Allee, der Gutenbergstraße und dem Radweg östlich der Gera auch die bisher selten thematisierte Asphaltierung des Geraradwegs nördlich von Gispersleben: Diese Maßnahme sei einfach zu planen, begründet Linnert.

Im Tiefbau stehen der nächste Bauabschnitt der Hannoverschen Straße und die Clara-Zetkin-Straße im Fokus, bei den Brücken die Schwarzburger Straße, die Nordhäuser Straße und die Warschauer Straße. Beim kombinierten Kanal- und Straßenbau sind Maßnahmen etwa in Alach, Molsdorf, Stotternheim, Tiefthal und Büßleben an der Reihe.

„Die Investitionen können nicht ohne Kredite finanziert werden“, sagt der Finanzdezernent und will den erlaubten Rahmen ausschöpfen. Dabei würde die Verschuldung von aktuell 105 bis Ende 2023 auf 143 Millionen Euro steigen.